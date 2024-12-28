İhracatta 2025 hedefi 280 milyar $

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bu yılki ihracat performansından 2025 hedeflerine, Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşması çalışmalarından fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede atılan adımlara kadar birçok konuda Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandırdı. İhracatın ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükselerek 238,5 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Yakaladığımız bu ivmelenmeyle ülke ekonomisine geniş bir yelpazede katkı sağlamaya; istihdam ve üretim artışından döviz girişine, cari dengeye ve istikrarlı büyümeye kadar pek çok alanda olumlu etkiler oluşturmaya devam ettik. Nitekim 17 çeyrektir kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisine net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,9 puan oldu. Başarılarımızı daha da ileri taşımak adına, 2025 yılı için 279,6 milyar dolar olan Orta Vadeli Program hedeflerimize kararlı politika ve stratejilerimizle ilerleyeceğiz. Aynı zamanda hedefimiz Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde tanınır ve tercih edilir hale getirmek" dedi.





Ali Kürşat Büyükada - Ömer Bolat





114 ÜLKEYE DIŞ SATIM ARTTI

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam ihracatın yüzde 57,1’ini yani 140 milyar dolara yakın bir kısmını Avrupa’ya gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat, "Türk ürünlerinin alternatif pazarlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların da etkisiyle Asya’ya olan ihracatımız yüzde 7,15 oranında artarak 18,9 milyar dolara yükseldi. Asya, coğrafi olarak Avrupa ile Körfez ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin ardından en büyük 3. ihracat pazarımız haline geldi. Toplamda 114 ülkeye ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Bu kapsamda, 2,5 milyar dolar artış ile ilk sırada yer alan Birleşik Krallık’ı 1,3 milyar dolar artış ile Suudi Arabistan, 1,2 milyar dolar artış ile ABD ve bu ülkeyi 800 milyon dolar artış görülen Hollanda, Mısır ve Bulgaristan takip etti" diye konuştu.





SURIYE İLE STA HAZIRLIĞI

Geçmişte 30 milyar dolarlık hacme ulaşan Suriye ile ticaretin eski seviyeleri yakalaması için üzerlerine düşeni yerine getireceklerinin altını çizen Bolat, "Uygun şartların oluşması durumunda, Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tekrar aktif hale getirilecek. Ayrıca, Suriye şehirlerinde yürütülecek altyapı çalışmaları kapsamında, bu alanda son derece deneyimli olan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız Suriye’ye destek sağlayacaklar. Bu anlamda Suriye ile 30 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizi yeniden en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" dedi.





Stratejik adımlar işe yaradı

Bolat, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi' kapsamında Azerbaycan, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Kuveyt, Libya ve Mısır gibi ülkelere dış satımın yüzde 8,4 artışla 34,6 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi. Pazar çeşitlendirmesi politikaları doğrultusunda yürütülen Uzak Ülkeler Stratejisi'ne de değinen Bolat, şunları kaydetti: "Bu kapsamda yer alan 18 ülkeye ihracat 11 ayda 29,4 milyar dolara çıktı. Toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 12,3'e yükseldi. Bu uzak ülkeler arasında bulunan ABD, Çin, Kanada, Hindistan ve Meksika’ya ihracatımız 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti."



