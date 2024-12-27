Kademe üretiminin yarısını 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor

Türkiye pazarındaki dış mekân süpürme ve atık toplama araçlarını yerlileştirmek amacı ile kurulan Kademe, üretiminin yarısını 50’den fazla ülkeye ihraç eder noktaya geldi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen yol süpürme araçlarının üretilmesiyle yıllık 12 milyon eurodan fazla dövizin ülkede kalması sağlanıyor.

Yerli üretim, ulusal ekonomiye katkı sağlıyor

Kademe A.Ş.’nin milli ve yerli üretime verdiği önemin altını çizen Çelik, bu sayede hem istihdam yaratıldığını hem de ülkede döviz kalmasını sağladıklarını belirtti.





Türkiye’nin eskiden farklı boyutlarda olmak üzere yılda ortalama 80 civarında kompakt süpürge aracı ithal ettiğini belirten Kademe A.Ş Genel Müdürü Kenan Çelik, "Bu araçlar, şehir merkezleri ve dar sokaklar için özel olarak üretilmiş ekipmanlar. Biz bu ithalatı durdurduk ve yerli üretimle hem iç piyasayı destekledik hem de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu araçların bir tanesi yaklaşık 150 bin Euro değerinde. Yani yıllık 12 milyon Euro’dan fazla dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca Kademe olarak, ciromuzun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırıyoruz ve bunu yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Gelişmiş tedarik ağımız ve istihdam katkılarımız sayesinde ekonomiye yılda 2 milyar TL’den fazla dolaylı katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarla çevreci hedefler

Karbon salınımını azaltmaya yönelik elektrikli araç projelerine odaklanmış durumda olduklarını ifade eden Çelik, “Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elektrikli süpürge aracımızın 2025 yılında sokaklarda olmasını hedefliyoruz. Bir yandan dünyayı da yakından takip ediyoruz. Hindistan’daki “Clean India” projesi kapsamında bu teknolojilere yönelik önemli talepler alıyoruz. Bu kapsamda ilerleyen dönemlerde Hindistan’la iş birliklerimizi güçlendireceğiz” dedi.

Uluslararası pazarlarda büyümeye devam

Şu anda 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Kenan Çelik, “Rusya’da bir ofisimiz var ve Suudi Arabistan’da da açılış hazırlıkları yapıyoruz. Ancak Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerde atık yönetimi kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Bu bölgelere uzun vadeli hedeflerimiz arasında yatırım planlıyoruz. Yeni pazarlar arasında Sahra altı Afrika ve Avusturalya var.” diye konuştu.

"Türkiye’nin sesi olmaya devam edeceğiz"

Kademe A.Ş.’nin sektörde esin kaynağı bir marka olma hedefini dile getiren Kenan Çelik, “Kademe olarak hedefimiz, dünya standartlarını belirleyen bir firma olmak. Bunun için daha fazla çalışacak ve Türk ürünlerinin söz sahibi olduğu bir geleceğini birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



