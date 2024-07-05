Kademe'den Suudi Arabistan çıkarması: Ülkenin en büyük şirketiyle mutabakat imzalandı

Türkiye’nin şehir temizliğinde kullanılan temizlik ekipmanlarının üretiminde öncü şirketlerinden olan Kademe A.Ş ile Suudi Arabistan’ın en büyük temizlik şirketi olan AL Fahhad, Suudi-Türk iş forumu çerçevesinde Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısında bir araya geldi.





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından 4 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısına, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, Suudi Arabistan Belediye, Köy İşleri ve Konut Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail da katılım sağladı. İkili görüşmeler sırasında şirketler, atık yönetimi alanında stratejik iş birliği ve teknoloji transferi konularında anlaşmaya vardı. Ortak hedeflerin ve ekonomik iş birliğinin göstergesi olan mutabakat Suudi Arabistan Belediye, Köy İşleri ve Konut Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail nezaretinde imzalandı.





'50’den fazla ülkeye yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz teknolojilerin ihracatını gerçekleştiriyoruz'

İstanbul’da imzalanan anlaşmayla Türk- Suudi iş birliği ve ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik, “Dünyanın dört bir yanında bulunan 50’den fazla ülkeye yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz teknolojilerin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Suudi Arabistan hizmet sağladığımız en önemli ülkelerden biriydi ve bu anlaşmayla birlikte iş birliğimizde güçlenerek ilerleyeceğiz. Ülkemizdeki cari açığın kapanması adına ülkemize değer sağlamak için çalışacağız” açıklamasında bulundu.



