Türkiye'nin yerli ve milli gücü: Kademe A.Ş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odası'nın 50. yılı etkinlikleri için geldiği Konya’da Kademe A.Ş.’nin fabrikasını ziyaret etti.
Fotoğraftakiler soldan sağa: Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Konya’da, Türkiye’nin lider yol süpürme araçları üreticisi Kademe A.Ş.’nin fabrikasını ziyaret etti. Bakan Kacır’a, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve şirket yöneticileri eşlik etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır,
Konya ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Konya Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Bakan Kacır, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen yol süpürme araçları üreticilerinden Kademe A.Ş.’nin fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kacır’a, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve diğer şirket yetkilileri eşlik etti.
Fabrikada üretilen yerli ve milli yol süpürme araçlarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
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"Kademe A.Ş.’nin geliştirdiği yol süpürme araçlarının yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilmesi, ülkemiz için büyük bir gurur vesilesidir. Şehirlerimizin temizliğinde yüksek teknolojiyle üretilmiş, çevre dostu bu araçların kullanılması, milli üretim vizyonumuzun geldiği noktayı göstermektedir. Kademe, şehircilik ve çevre teknolojilerinde yerli ve milli çözümler sunarak ülkemizin gücüne güç katıyor"
dedi.
"Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"
Ziyarette konuşan Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik, Bakan Kacır’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Kademe A.Ş. olarak, yerli ve milli üretimi temel alarak şehirlerimizin temizliğine katkı sağlıyoruz. Bugün burada sergilediğimiz teknolojiler, sadece çevremizi korumakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlığına da hizmet ediyor. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"
dedi.
Çelik, Kademe A.Ş.'nin Ar-Ge yatırımlarına da dikkat çekerek,
"Ürünlerimizde en yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz çevre dostu araçlar, sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da büyük ilgi görüyor. Yerli üretimdeki başarımızı, ihracat rakamlarımızla taçlandırıyoruz"
Bakan Kacır, Kademe’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerinde de öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak,
"Bu tesiste, çevre dostu ve yüksek performanslı araçların geliştirilmesi için çalışan mühendislerimizle tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Yol süpürme araçlarında kullanılan teknolojilerin tamamıyla yerli imkanlarla üretilmesi ve test süreçlerinin başarıyla tamamlanması, ülkemizin sanayide geldiği seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Kademe’nin Ar-Ge yatırımları, sürdürülebilir şehirler için önemli bir katkı sunuyor"
ifadelerini kullandı.
Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncüsü
Kademe yetkililerinden üretim süreçleri ve gelecek projeler hakkında bilgi alan Kacır, fabrikanın yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda önemli bir noktada olduğunu söyledi.
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi, şehircilik alanında da kendini gösteriyor. Kademe, bu hamlenin en güçlü aktörlerinden biri olarak, çevre teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltıyor ve Türkiye'nin dünya pazarındaki gücünü artırıyor"
dedi.
Bakan Kacır, ziyareti sırasında fabrikadaki çalışanlarla da bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve milli teknolojiye katkı sunan tüm ekibe teşekkürlerini iletti.
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