Türkiye'nin yerli ve milli gücü: Kademe A.Ş

"Kademe A.Ş. olarak, yerli ve milli üretimi temel alarak şehirlerimizin temizliğine katkı sağlıyoruz. Bugün burada sergilediğimiz teknolojiler, sadece çevremizi korumakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlığına da hizmet ediyor. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"