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Savunma sanayi için büyük hedef: Tüm gözler Türkiye'nin üzerinde

Savunma sanayi için büyük hedef: Tüm gözler Türkiye'nin üzerinde

09:5320/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
DHA
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Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün Türkiye'nin hedefini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün Türkiye'nin hedefini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği' programları tanıtım töreni düzenlendi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip, 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği' programları tanıtım töreni düzenlendi.

Savunma sanayi için büyük hedef

Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı faaliyetleri dünyanın gıpta ile izlediği, örnek aldığı birçok model, sistem ve platformların olduğunu söyledi. Görgün,
"Bu platformları her geçen gün geliştiriyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. Uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Bunların yansımaları ihracat rakamları olarak karşımıza çıkıyor. Her ay açıklanan ihracat rakamlarında sektör olarak en çok büyüyen 2'nci sektör savunma sanayi yıllık olarak da ortalama yüzde 20'lik bir büyümeyi istikrarlı bir şekilde kazanmış bir sektör.
Bu sene İnşallah yüzde 20'nin de üzerinde olmasını bekliyoruz. 6 milyar 350 milyon doların üzerinde hali hazırda ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip, 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz"
dedi.

2023 yılında 185 ülkeye ihracat yapıldı

2 gün önce Portekiz ile iki lojistik gemi sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatan Haluk Görgün,
"Türkiye sadece bölgesi ve etrafındaki ülkeler değil, tüm dünyada savunma sanayiindeki ürünlerini paylaşır. Bir çeşit alışveriş ilişkisi değil, sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmayı kendine hedeflemiş ve bunu da karşı muhataplarına kabul ettirmiş bir yaklaşımla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye ulaşmıştı toplam ihraç ettiğimiz ülke ve 230'un üzerinde ürün vardı. Bu senenin rakamlarını yılı tamamladığımızda gözlemleyeceğiz ve bunun altında kalmayacağımızı da biliyoruz"
diye konuştu.

Savunma Sanayinde çalışan ve destek olan 8 bine yakın şirket var

Programda tanıtımı yapılan krediler hakkında da bilgiler veren Haluk Görgün, "Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Savunma sanayinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde, sadece savunma sanayinde çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde, 8 bine yakın şirket var. Bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla, desteklenecek ve verilecek uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegratörlerimize hem KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tedarikçiler ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek

Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği, tedarikçilerin nakit akışını rahatlatmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları iş birliğiyle 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi sağlanacak. Tedarikçiler bu kredileri kullanırken herhangi bir ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek. Tedarikçi Finansman Desteği, tedarikçilerin finansal ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılamak üzere tasarlandı. Bu kapsamda, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, İŞBİR, TEI ve STM şirketleriyle yapılan sözleşmeler ya da alınan sipariş mektupları, kredi kullanımı için doğrudan teminat olarak kullanılabilecek. Ek teminat gereksinimi olmadan sağlanan bu finansman, tedarikçilerin nakit akışlarını iyileştirerek projelerini zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamalarını destekleyecek.


#Savunma Sanayi
#Haluk Görgün
#ihracat

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