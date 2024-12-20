Savunma sanayi için büyük hedef: Tüm gözler Türkiye'nin üzerinde

"Türkiye sadece bölgesi ve etrafındaki ülkeler değil, tüm dünyada savunma sanayiindeki ürünlerini paylaşır. Bir çeşit alışveriş ilişkisi değil, sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi kurmayı kendine hedeflemiş ve bunu da karşı muhataplarına kabul ettirmiş bir yaklaşımla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye ulaşmıştı toplam ihraç ettiğimiz ülke ve 230'un üzerinde ürün vardı. Bu senenin rakamlarını yılı tamamladığımızda gözlemleyeceğiz ve bunun altında kalmayacağımızı da biliyoruz"