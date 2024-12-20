Savunma sanayi için büyük hedef: Tüm gözler Türkiye'nin üzerinde

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği' programları tanıtım töreni düzenlendi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, "Halihazırda 6 milyar 350 milyon doların üzerinde ihracata ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz 6,5 milyar doları geçip, 7 milyar dolara yaklaşacağımızı görüyoruz" dedi.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği ve Tedarikçi Finansman Desteği' programları tanıtım töreni düzenlendi.
Savunma sanayi için büyük hedef
2023 yılında 185 ülkeye ihracat yapıldı
Savunma Sanayinde çalışan ve destek olan 8 bine yakın şirket var
Programda tanıtımı yapılan krediler hakkında da bilgiler veren Haluk Görgün, "Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Savunma sanayinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde, sadece savunma sanayinde çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde, 8 bine yakın şirket var. Bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla, desteklenecek ve verilecek uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegratörlerimize hem KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır" ifadelerini kullandı.
Tedarikçiler ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek
Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği, tedarikçilerin nakit akışını rahatlatmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları iş birliğiyle 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi sağlanacak. Tedarikçiler bu kredileri kullanırken herhangi bir ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek. Tedarikçi Finansman Desteği, tedarikçilerin finansal ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılamak üzere tasarlandı. Bu kapsamda, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, İŞBİR, TEI ve STM şirketleriyle yapılan sözleşmeler ya da alınan sipariş mektupları, kredi kullanımı için doğrudan teminat olarak kullanılabilecek. Ek teminat gereksinimi olmadan sağlanan bu finansman, tedarikçilerin nakit akışlarını iyileştirerek projelerini zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamalarını destekleyecek.