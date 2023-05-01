Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerli savunma sanayi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle beraber inşa edeceğiz" dedi.