Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Milyonların gözü bu hafta Meclis’te

Milyonların gözü bu hafta Meclis’te

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba teklifle, genel sağlık sigortası prim borçları için çalışacak.

İki aylık bütçe mesaisini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, bu hafta devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba teklifle, genel sağlık sigortası prim borçları için çalışacak. Buna göre sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. 950 bin sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı tanıyan teklifin de 26 Aralık'ta kanunlaşması öngörüldü.

26 ARALIK’TA GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. 1,7 milyon GSS prim borçlusu ile 550 bin çiftçinin sigortalılık durumunu içeren teklifin 26 Aralık'a kadar Meclis'ten geçmesi öngörüldü.



#TBMM
#Ekonomi
#Bütçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağcılar belediye başkanı kim olacak?