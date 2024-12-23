Milyonların gözü bu hafta Meclis’te

İki aylık bütçe mesaisini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, bu hafta devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba teklifle, genel sağlık sigortası prim borçları için çalışacak. Buna göre sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. 950 bin sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı tanıyan teklifin de 26 Aralık'ta kanunlaşması öngörüldü.