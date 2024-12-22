Ticaret yeni kapı: Kapıköy ihracata da açılacak

Ticaret Bakanlığı Türkiye’nin İran’a açılan kapılarından biri olan Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ticari araç geçişlerine açılması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2011 yılından bu yana sadece turizm amaçlı geçişlerde kullanılan Kapıköy Sınır Kapısı yenilenerek kapasitesi artırıldı. İran tarafının Kapıköy’ün karşısında bulunan Razi Sınır Kapısı'nı modernize etmesi ve devamındaki ana hatlara bağlanan 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda görüşmeler başladı.





ORTA ASYA KORİDORUNA ALTERNATİF

Kapıköy Sınır Kapısı'nın ticari faaliyetlere başlamasının, Türkiye’nin İran üzerinden Türkmenistan, Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerine daha hızlı bağlanmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor. Stratejik bir geçiş noktası olan Kapıköy, Türk ihracatçılarının daha geniş pazarlara ulaşmasını kolaylaştırarak Türkiye-Çin ticaret hattında Kapıköy önemli bir lojistik nokta haline getirilecek. Bunun yanı sıra demir yolu taşımacılığı açısından kritik bir öneme sahip olan Kapıköy’ün ticari geçişlere açılması demir yoluyla taşınan yüklerin transit süresini kısaltması ve maliyet avantajı sağlaması öngörülüyor.





BAKAN BOLAT TEMAS KURDU

Geçtiğimiz hafta İran’ın başkenti Tahran’a giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıköy Sınır Kapısı için de görüşmelerde bulundu. İranlı mevkidaşı ile görüşen Bolat, Kapıköy Sınır Kapısı ve bağlantı yollarının tamamlanarak ticarete açılmasının iki ülke için de sağlayacağı kazanımları anlattı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kapının ticari kullanıma açılması bekleniyor.



