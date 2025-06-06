MKE savunma devleri arasında

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yalnızca iç pazarda değil, uluslararası alanda da etkisini artırdı. Şirket, 2024 yılı içinde 639 milyon ABD Doları tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılındaki 454 milyon dolarlık ihracata kıyasla yüzde 41’lik bir artışa işaret ediyor. Bu başarıyla MKE, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan silah sistemleri ve mühimmat ihracatı sıralamasında birinci olurken, dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde ilk kez yer alarak Defense News sıralamasında 84'üncü sıraya yükseldi.





YERLİ PROJELER ENVANTERE GİRDİ

MKE’nin Ar-Ge alanındaki yoğun çalışmaları da dikkat çekti. “Yapılmayanı yapmak” mottosuyla hareket eden şirket, 2024 yılında 23 yeni Ar-Ge projesine başlarken, 21 projeyi başarıyla tamamladı. Toplamda 110 projenin sürdüğü bu süreçte, 76/62 mm Deniz Topu (DENİZHAN) ve 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN) projeleri tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Ayrıca zırhlı araçlara hibrit tahrik sistemleri entegre edilirken (E-ZMA), T-155 Fırtına Obüslerine yönelik GÜRHAN Projesi gibi kritik sistemlerin çalışmaları da devam ediyor.





DEV YATIRIM HAMLESİ

MKE, üretim kapasitesini artırmak ve artan talepleri karşılamak amacıyla büyük bir yatırım atağı başlattı. Toplamda 818 milyon dolarlık yatırımla savunma sanayi sektörünün en büyük, Türkiye genelinde ise üçüncü büyük yatırımını gerçekleştiriyor. 2024 yılı içinde yatırım harcamaları için ayrılan 12,8 milyar liralık bütçenin 4,4 milyar lirası kullanıldı. Şirketin 2024 yılı üretim hacmi ise 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. MKE, hafif silahlardan ağır silahlara, roketlerden mühimmat ve patlayıcılara kadar 400’ün üzerinde farklı ürün grubunda üretim yapabiliyor.



