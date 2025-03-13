MKE’den kaçış maskesi: Ankara’daki fabrika kapılarını Yeni Şafak'a açtı

Türk savunma sanayiinin önemli bir parçası olan MKE Makine ve Teknoloji Fabrikası, bir asra yaklaşan süreçte ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Eski adıyla Gaz Maske Fabrikası olan tesis 1935’de Kızılay’a bağlı olarak kuruldu. O günden bu yana maskelerin yanı sıra ilaçlama makineleri, paraşütler, gaz ocakları, işaret fişekleri ve fişek tabancaları gibi birçok ürünü banttan indiren fabrika, yeni ürününü hayata geçirdi. ‘Kaçış maskesi’ adı verilen solunum cihazı, sivil halkın da kullanımına yönelik olarak tasarlandı.

Ankara’da bulunan MKE Makine ve Teknoloji Fabrikası, sadece gaz maskesi üretimiyle sınırlı kalmıyor. Fabrikanın tarihine bakıldığında, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birçok ürünün burada üretildiği görülüyor. Gazlara karşı koruma sağlayan bebek kundakları, pulvarizatörler bu fabrikanın üretim hattından çıkıyor. Fabrika, aynı zamanda ‘üretilmeyeni üreten’ bir yapıya sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu her türlü ürün burada imal ediliyor.

Fabrikanın kalbinde, KBRN’ye karşı koruma sağlayan gaz maskeleri üretiliyor. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikelere karşı koruma sağlayan bu maskeler, özel formüllerle zenginleştirilmiş doğal kauçuktan imal ediliyor. Büyük kalıpların içerisine enjekte edilen kauçuk, yaklaşık 400 saniye (4,5 dakika) boyunca belirli bir sıcaklıkta pişiriliyor. Bu süreçte kauçuk, kalıbın şeklini alıyor ve maskenin yüz parçası ortaya çıkıyor. Bu parça, küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı bedende üretiliyor. Polikarbonat cam, maskenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu cam, özel bir kaplama işleminden geçirilerek yüzey hassasiyeti sağlanıyor. Montaj sürecinde, maskenin plastik parçaları, camı ve diğer aksamları bir araya getiriliyor. Montaj sonrası maskeler bütünlük testine tabi tutuluyor. Vakumlu bir sistemle yapılan bu testte, maskenin hava sızdırmazlığı kontrol ediliyor. Gaz maskesinin en kritik bileşeni ise filtresi. Fabrikada üretilen KBRN maskelerinin filtreleri, alüminyum gövdeler içerisinde özel bir tezgahta üretiliyor. Filtreler, insanın solunum gücünü engellemeyecek şekilde tasarlanıyor. Özellikle bebekler için üretilen filtrelerde bu hassasiyet daha da artırılıyor.