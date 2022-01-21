​ModernYaka projesinde 462 konuta 4 bin 200 talep geldi

Salgınla evde daha fazla vakit geçiren vatandaşın konuttan beklentisi de değişti. Balkonlu, bahçeli ve daha geniş alanlara talep arttı. Gayrimenkul geliştiricileri de tüketicinin değişen konut beklentisini karşılayacak projelere 2022’yle birlikte hız verdi. Stokların erimesiyle artan konut ihtiyacını da gözeten dört konut geliştiricisi, bu yıl açıklanan ve bazılarının beş yıllık dönemi kapsayan konut projelerine toplam 50 milyar liralık yatırım gerçekleştirecek. Bu projelerden biri Ege Yapı’dan geldi.

1.8 MİLYARLIK YATIRIM

İstanbul’un hızlı gelişen bölgelerinden Ispartakule’de yükselecek olan ve panoramik göl manzaralı ModernYaka projesi, 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. Projeye ön talep sürecinde 4 bin 284 talep geldi.

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Projenin detaylarını ve hedeflerini düzenlediği basın toplantısında açıklayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, ModernYaka’nın 1.8 milyarlık yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi.

Kabadayı, şöyle devam etti. “Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stokunu geliştirmek için 2023 hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde 7 proje hamlesi başlattık. Ağırlıklı İstanbul ve İzmir’de olacak. Böylelikle 2022 yılında yüzde 30 büyüme ve toplamda planladığımız 7 projemizle bin 700 kişilik yeni istihdam hedefliyoruz. Bu 7 proje hamlesinden biri de ModernYaka” dedi. Projede satışa dün başladıklarını açıklayan İnanç Kabadayı, ön talep sürecinde 4 bin 284 talep aldıklarını açıkladı.

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KONUT EN DOĞRU YATIRIM

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerin yüzde 300-400 oranında değer kazandığına işaret eden Kabadayı, gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olduğunu, altın ve döviz gibi geleneksel yatırım araçlarında dalgalanmaların yaşanabildiğini belirtti. Konutta maliyet artışlarından kaynaklanan yukarı yönlü bir ivmelenme olabileceğini dile getiren Kabadayı, “Bu yıl yüzde 40-50 maliyet artışı olacaktır. Konut hayatımızın bir parçası olacak ve konut ihtiyacı artarak devam edecek. Gayrimenkule yatırım ciddi fırsatlar barındırıyor” dedi. Kabadayı, emtia fiyatlarında bu yılın ikinci yarısı ile 2023 yılında kırılma beklediğini söyledi.

Her daireye en az 5,5 metrekare balkon

Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarının yanı başında konumlanan ModernYaka projesinin 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacağını söyleyen Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş, “Her üniteye en az 5,5 metrekare büyüklüğünde balkon tahsis ettik. Projede 1+1’den 4+1’e kadar geniş balkonlu daireler yer alıyor. Daire fiyatları 1.3 milyon TL ile 5.5 milyon TL arasında değişiyor. Yüzde 70 oranında yeşil alan avantajı bulunuyor” bilgisini verdi.

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