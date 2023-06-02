MÜSİAD'dan Afrika Çıkarması: Türkiye'yi anlattılar

Yurt içinde 81, yurt dışında 84 olmak üzere toplam 165 noktada yapılanması olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türk iş dünyasının yurt dışı pazarından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bilişim alanında faaliyet gösteren üyelerden oluaan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından kabul edilen GITEX'in bu yıl ilk kez Afrika'da düzenlenen etkinliğine katılmak üzere Fas'a iş gezisi düzenledi. İlk olarak Kazablanka'da temaslarda bulunan heyet, sonrasında Marekeş'e geçti.

TÜRKİYE'Yİ ANLATTILAR

Dünya'nın hemen her bölgesinden yaklaşık 5 yüz startup ve teknoloji şirketinin stantlarını tek tek dolaşan Sektör Kurulu üyeleri, kendi şirketlerini tanıtmalarının yanı sıra ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve sektörel fırsatlar hakkında da bilgi verdi. Etkinlik alanında Mali Bomako Büyükelçisi Efe Ceylan ve Rabat Büyükelçiliği Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak ile de bir araya gelen heyet, Afrika'daki yatırım ve ortaklık fırsatları noktasında istişarede bulundu.

MAREKEŞ SANAYİ VE TİCARET ODASI ZİYARET EDİLDİ

Fuar etkileşimlerinden sonra Fas'ın en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Imperıum Holding yöneticileri ile bir araya gelen heyetin bir sonraki durağı Marekeş Sanayi ve Ticaret Odası oldu. Faslı iş insanlarını Türkiye'ye davet eden Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, ülkemizdeki yatırım ve ortaklık fırsatları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Marakeş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Abdelmoula Ballouty, Türk iş adamlarının Fas'a yatırım yapması için etkileşim içinde kalarak ticari rehberlik yapabileceklerini belirtti.

YURT DIŞINA AĞIRLIK VERİLECEK

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "GITEX Teknoloji ve Startup Etkinligi, bizi Fas'ın dinamik iş dünyasıyla bir araya getirdi. Dijital dönüşüm, günümüz iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, Fas'ın teknoloji sektöründeki gelişimi de oldukça umut verici. Bu fuar, Türk ve Faslı iş insanlarının bir araya gelerek karşılıklı işbirlikleri ve projeler üzerinde çalışmalarını sağladı. Biz de MÜSİAD olarak, bu tür etkinliklerde Türk iş dünyasını temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.







