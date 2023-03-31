MÜSİAD Invest ve Saja grup güçlerini birleştirdi

Müsiad Invest ve Saja grup güçlerini birleştirdi.
MÜSİAD Invest ve Saja Grup, MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken ve Saja Grup Başkanı Abdullah Al Amri'nin katılımıyla gerçekleşen imza programı ile güçlerini birleştirdi.
Başkan Özeken, uluslararası yatırımcıların MÜSİAD Invest'e yoğun ilgi gösterdiğini dile getirirken, Saja Grup ile sağlanan iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diledi.
Saja Grup Başkanı Abdullah Al Amri ise MÜSİAD Invest ve Saja Grup ortaklığının kendisi adına mutluluk verici olduğunu ve bu anlaşmanın taraflar açısından faydalı olacağını belirtti.
MÜSİAD Invest ve SAJA Grup arasında imzalanan protokol ile uluslararası danışmanlık, yatırım ve tanıtım alanları başta olmak üzere kapsamlı iş birliği hedefleniyor.