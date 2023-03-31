MÜSİAD Invest ve Saja grup güçlerini birleştirdi

MÜSİAD Invest ve Saja Grup, MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken ve Saja Grup Başkanı Abdullah Al Amri'nin katılımıyla gerçekleşen imza programı ile güçlerini birleştirdi.





MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen imza programında konuşan MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken, "Güçlü bir teknolojik altyapı ile kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunan MÜSİAD INVEST, uluslararası ticaretin güvenli limanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.





Başkan Özeken, uluslararası yatırımcıların MÜSİAD Invest'e yoğun ilgi gösterdiğini dile getirirken, Saja Grup ile sağlanan iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diledi.





Saja Grup Başkanı Abdullah Al Amri ise MÜSİAD Invest ve Saja Grup ortaklığının kendisi adına mutluluk verici olduğunu ve bu anlaşmanın taraflar açısından faydalı olacağını belirtti.



