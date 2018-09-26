New York’ta yeni programı anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen “Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. ABD’nin önde gelen şirketlerinin temsilcilerine Yeni Ekonomi Programı anlatan Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

BÜTÇE DİSİPLİNİ VE FİYAT İSTİKRARI İKİ ÖNEMLİ UNSUR

Türkiye’nin hayata geçirdiği yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayan Albayrak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.

YENİ EKONOMİK PROGRAMI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı.

TÜRKİYE MAKRO OLARAK RAHAT

Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu: "Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı. Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda.”

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Türkiye’de hanehalkı borçlanmasının GSYH’ye oranının ise yüzde 16 olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi” dedi.

Pekcan: Türkiye’ye karşı atılan adımlardan rahatsızız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da aynı toplantıda konuştu. Pekcan, “ABD yönetimleri, bugüne kadar serbest ticaret ve piyasaları teşvik etti. Biz de aynı yaklaşımı takip ettik ve hala ediyoruz. Beklentimiz serbest ticaretin sürmesi. Diğer taraftan, ABD ticaret politikalarına ilişkin son gelişmelerden genel olarak ve özellikle Türkiye’ye karşı atılan adımlardan rahatsızız” dedi. Amerikalı ve Türk şirketlerinin, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirten Pekcan, “Tüm ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir ancak bizler uzun vadeli potansiyele odaklanmalıyız” diye konuştu.

TÜRKİYE YAKIN İŞBİRLİĞİNDEN YANA

Türkiye ve ABD’nin her zaman yakın müttefik olduğunu vurgulayan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların son yıllarda artış eğilimini sürdürdüğüne de dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı olarak Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Pekcan, Türkiye’de şu an başarıyla faaliyet gösteren bin 500’den fazla Amerikan şirketiyle yakın ilişki içinde olduklarını dile getirdi. Pekcan, özellikle dijital ekonomi ve teknoloji alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve Amerikalı şirketlerin bu potansiyellerden yararlandıklarını görmek istediklerini kaydetti.