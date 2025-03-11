Olimpiyat adaylarına ‘harçlık’

AK Parti 18 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Aile Yılı kapsamında müjdesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre önce verilen yenidoğan desteğinin de olduğu teklifte olimpiyatlar için olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilmesi için bu sporculara harçlık verilmesi, vakıf üniversitelerinin faaliyet izni kaldırıldıktan sonra mülklerinin Hazine'ye bedelsiz olarak devredilmesi de yer alıyor. Teklifin detayları özetle şöyle:

8 BİN SPORCUYA HARÇLIK

Teklifle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirilmesi ve bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, spor dalı farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle, her ay harçlık ödenmesi öngörüldü. Bunlardan bir önceki olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek.

ÇOCUĞA 5 YAŞA KADAR DESTEK

Teklifle; ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla doğum yardımı tutarları da yükseltilecek. Türkiye'de yaşayan ve 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşına kadar yardım sağlanacak. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak. Yardımlar annenin hesabına yatırılacak.

BELGESİNİ KULLANDIRAN MÜŞAVİRE MEN

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odalarının ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin genel kurul toplantı çağrılarının resmi internet sitelerinden duyurabilmelerine imkan sağlanarak gereksiz iş yükü azaltılacak. Kaynak israfının önüne geçilecek. Ayrıca meslek ruhsatını başkasına kullandıran veya başka meslek mensuplarının adını kullanarak işlem yapanlara meslekten çıkarma cezası getirilecek.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA KAPIDA ÖDEME ZORUNLULUĞU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeline prim ödemesi yapılacak. Ayrıca, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılacak. Özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilecek.

BİLETSİZ YOLCUYA CEZA

Teklifle Karayolu Taşıma Kanunu değişiyor. Birbirlerinin faaliyetlerini usulsüz biçimde engelleyen taşımacılık firmalarına 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Firmalar, biletsiz veya taşıma sözleşmesiz olarak eşya taşımaları yapmayacak. Buna aykırı davranan firmalara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

ÖZEL ÜNİVERSİTEYE HAZİNE AYARI

Vakıf üniversitelerinin faaliyet izni kaldırıldıktan sonra mülkleri Hazine'ye a bedelsiz olarak devredilecek. Böylece kamu zararının önüne geçilmesi ve haksız kazancın engellenmesi sağlanacak.

Varlık Fonu takvimi değişti

Türkiye Varlık Fonunun denetim raporlarının TBMM'ye sunulması ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin süreler yeniden düzenlenecek. Buna göre ağustos ayında Meclis'e sunulan veriler kasım ayında verilecek. Komisyon görüşmeleri ise aralık yerine ocak ayında yapılacak.

Cumhurbaşkanına yaşlılık aylığı

Cumhurbaşkanının aylık ödeneği Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına yapılan her türlü ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası olacak. Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren 142 bin 456 lira yaşlılık aylığı bağlanacak.







