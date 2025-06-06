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Oteller yüzde 90 doluluğa ulaştı

Oteller yüzde 90 doluluğa ulaştı

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurban Bayramı nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi turistik bölgelerde otellerin çoğu doldu.

Kurban Bayramı tatili, turizmi canlandırdı. Türkiye genelindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90 seviyesini buldu. Özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi turistik bölgelerde rezervasyonlarda hareketlilik yaşandı. Turizm sektörü temsilcileri, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle bayram döneminde sektörün canlanacağını ifade ediyor.


TALEP ÇOK YÜKSEK

Hem yurt içi hem de yurt dışı turistlerin yoğun talebiyle otellerdeki rezervasyonlar son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Hareketliliğin artmasıyla, bayram tatili süresince restoranlar, turistik mekanlar ve eğlence alanlarında da yoğunluk yaşanması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç, bu bayram ciddi bir taleple karşılaştıklarını belirtti. Meriç, "Bayramlar, yoğunluğun yüksek olduğu dönemlerdir. Yüksek taleple karşılaştık. Şu anda İzmir ve çevresindeki otellerde doluluk oranı yüzde 80-85'e ulaşmış durumda. Yüzde 90'ı görmesini bekliyoruz. Bayram tatili daha uzun olsaydı belki daha iyi olabilirdi ama yaz sezonunun başlaması da talepleri artırdı" bilgisini verdi.


GEÇEN YILI YAKALARIZ

Bayramın gelmesiyle birlikte Mersin’de termal turizme olan talepte belirgin bir artış yaşadıklarını kaydeden BN Hotel İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı ise, “Bayram haftasında otelimize olan rezervasyonlarda, geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluğa ulaşmıştık. Bu bayram döneminde de aynı oranda doluluk yakalamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Bayram döneminde aldıkları rezervasyonların yüzde 90’ının yurt içi, yüzde 10’unun ise yurt dışı kaynaklı gerçekleştiğini kaydeden Narlı, şöyle devam etti: “Özellikle yerli misafirlerimiz büyük ilgi gösterdi. Yurt dışı rezervasyon oranı bu dönemde sınırlı kalmış olsa da, yaz sezonu genelinde yurt dışı talep oranı yüzde 40 seviyelerine ulaşıyor. Bu yıl Çukurova Havalimanı’ndan başlayan uluslararası direkt uçuşlar, ulaşımı kolaylaştırarak gelen talebe pozitif etki sağladı."


YAZA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPTIK

Rammos Managed By Dedeman Genel Müdürü Beste Küçük de şunları kaydetti: “Kurban Bayramı ile birlikte Bodrum’da yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Rezervasyonlarda gün geçtikçe artan bir ivme var. Birçok otel, yüksek doluluk sebebiyle satışlarını durdurmuş durumda. Bu bayram döneminde Bodrum otellerinin yaklaşık yüzde 70 oranında Türk misafiri ağırlamasını bekliyoruz."


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