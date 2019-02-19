Ekonomi Bakan Kurumdan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge
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Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Haber Merkezi AA
Riskli binaların bakanlığa bildirilmesi gerekiyor.
Riskli binaların bakanlığa bildirilmesi gerekiyor.

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı.

Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi.

Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak olan Bakanlık, genelgeyle en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

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BAKANLIK "KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ"Nİ AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı.

Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak. Bu sayede şehirler, "kentine özgü bir dönüşüm anayasası"nın sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacak.

İller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler sonucunda belirlenecek. Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve iş yeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.

Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
FOTOĞRAF 22
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Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtaları alınıyor. Tel tezgahlarda kurutulan balık yumurtaları tuzlanıp, kurutulup, mumlandıktan sonra paketlenerek İtalya ve Amerika’ya ihraç ediliyor.
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Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı da makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.
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Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971 yılındaki sistemle bugüne kadar üretim yapan bir kurum olduğunu, bu yıl itibarıyla entegre tesis haline geldiklerini ifade etti.
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Balık işleme bölümünde yumurtaların alınarak, yumurtalık bölümüne getirildiğini anlatan Yalılı, yumurtaların burada temizlenip, kristal tuzlara yatırıldığını, bir süre bekletildikten sonra bir kısmının mumlandığını bir kısmının da mumsuz olarak balık yumurtası haline getirildiğini kaydetti.
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BALIK YUMURTASI RAĞBET GÖRÜYOR: Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtasının büyük rağbet gördüğünü belirten Yalılı, Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle spagettide ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar. dedi.
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Yalılı, tesislerinde hazırladıkları balık yumurtalarını öğütülmüş ve kurutulmuş olarak yurt içi pazarına da sunduklarını dile getirdi.
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Bugüne kadar ihracat belgelerinin olmadığı için bazı firmalar aracılığıyla ürünü yurt dışına gönderdiklerini anlatan Yalılı, İhracat belgesini aldık. Bu ay balık ve balık yumurtasını kendimiz ihraç edeceğiz. ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de en ucuz balık yumurtasının Dalyan'da satıldığını belirten Yalılı, ürünün bol olması nedeniyle daha çok kişinin ulaşması için ucuz sattıklarını kaydetti.
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Balık yumurtası yapımının zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Yalılı, Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünün büyük bölümünü İtalya ve Amerika'ya gönderiyoruz. diye konuştu.
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Geçen yıl 600 bin ton kefal balığı üretimi yaptıklarını, bundan 15 bin ton mumlu ve mumsuz balık yumurtası hazırladıklarını belirten Yalılı, ihracata gönderdiklerini ürünü artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.
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Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan balık yumurtasını yurt içinde de ambalajlayarak tüketicilere ulaştırmaya başladıklarını anlatan Yalılı, özellikle bölgede bunun yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.
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Yalılı, doktorların havyar olarak da bilinen balık yumurtasının, insan sağlığı açısından çok önemli olan omega 3 bileşimini bol miktarda barındırdığını, A, B ve D vitamini açısından da zengin olduğunu söylediklerine dikkati çekti.
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Title
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor
Muğla'nın Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen yıllık 600 ton kefalden elde edilen 15 ton havyar, işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, "Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz" diyor.
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Bulaşıkçılıkla başladı, steak house patronu oldu
FOTOĞRAF 9
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15 personeli bulunan ve hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ferşatoğlu, İnsanlara iş imkânı sunmak güzel bir şey. Daha da büyüyerek, daha fazla arkadaşa iş imkânı sağlamak istiyorum dedi.
Title
Yalova’da bir restotanda 10 yıl boyunca bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Ferşatoğlu, zamanla aşçılığı öğrendi.
Title
Yemeğe olan merakını ustalığıyla birleştiren Ferşatoğlu, 2012 yılında kendi iş yerini açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) başvurdu.
Title
KOSGEB’den aldığı destek ile ilk etapta 15 metrekarelik bir lokanta açarak, işletmeciliğe başlayan Ferşatoğlu, zamanla işini büyüttü.
Title
Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi’nde kiraladığı iş yerini 150 kişiyi ağırlayabilecek steak house restorana çevirdi.
Title
En büyük desteği ise eşi ve çocukları oldu. 15 kişiye iş imkanı sağlayan Ferşatoğlu, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Title
HEDEFİ DAHA DA BÜYÜMEK: Bulaşıkçılıktan patronluğa uzanan hikâyesini anlatan Ferşatoğlu, 2008 yılında bir iş batırdık. İşlerimiz bozuldu. O sıralar çalışmak zorunda kaldım. Bir lokantada bulaşıkçı olarak işe girdim. Yemeğe olan merakımdan dolayı tezgaha geçerek, usta oldum. Orada çalışırken KOSGEB’in desteğini duydum. Proje hazırlayarak başvuruda bulundum. 15 metrekare bir dükkan açarak işe başladım. Şoför, aşçı, bulaşıkçı, bütün işleri ben yapıyordum. Bir yılda işleri büyüterek başka bir dükkana geçtim. Yeni personel alımı yaptım. Şimdi çalıştığım arkadaşlarımla tanıştım. Steak yapalım dediler. İsim belirledik ve patentini aldık. 3 aydır steak olarak işletiyoruz. Kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. İnsanlara iş imkânı sunmak güzel bir şey. Hedefim sadece burada kalmak değil. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkânı sağlamak istiyorum” dedi.
Title
En büyük desteği eşinden aldığını anlatan Ferşatoğlu, Kızlarımın da desteği oldu. Çocuklarımı okuttum. Küçük çocuklarımın eğitim hayatı devam ediyor. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Elemanlarımla abla kardeş gibiyim. Hepsinin derdiyle dertlenirim. Hepsiyle bire bir ilgileniyorum ifadelerini kullandı.
Title
500 BİN LİRALIK YATIRIM: Aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Ferşatoğlu, Hafta içi ve hafta sonu yoğunluk durumu değişiyor. Büyük bir yatırım yaptım. Dükkânın bütün işçiliği bize ait. Personel ile beraber 3 ayda dükkânın tadilatını bitirdik. Bu şekilde de 500 bin liralık bir yatırım yaptık diye konuştu.
Bulaşıkçılıkla başladı, steak house patronu oldu
Bulaşıkçı olarak başladığı restoranda aşçılığı öğrenen Aynur Ferşatoğlu (45), KOSGEB'den aldığı destek ile lokanta açtı. 15 metrekare bir dükkanda başladığı lokanta işinde hızla ilerleyen Ferşatoğlu şimdi ise aynı anda 150 müşteriye hizmet verebilen steak house (et restoranı) sahibi.
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