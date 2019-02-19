Bakan Kurum'dan 81 ile riskli alanlarla ilgili genelge

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı.

Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi.

Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak olan Bakanlık, genelgeyle en riskli alanların 3 ay içerisinde bildirilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

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BAKANLIK "KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ"Nİ AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı.

Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir strateji belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak. Bu sayede şehirler, "kentine özgü bir dönüşüm anayasası"nın sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacak.

İller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler sonucunda belirlenecek. Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve iş yeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.

FOTOĞRAF 22 Dalyan Kanalı'nda üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) entegre tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yumurtaları alınıyor. Tel tezgahlarda kurutulan balık yumurtaları tuzlanıp, kurutulup, mumlandıktan sonra paketlenerek İtalya ve Amerika’ya ihraç ediliyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı da makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin 1971 yılındaki sistemle bugüne kadar üretim yapan bir kurum olduğunu, bu yıl itibarıyla entegre tesis haline geldiklerini ifade etti. Balık işleme bölümünde yumurtaların alınarak, yumurtalık bölümüne getirildiğini anlatan Yalılı, yumurtaların burada temizlenip, kristal tuzlara yatırıldığını, bir süre bekletildikten sonra bir kısmının mumlandığını bir kısmının da mumsuz olarak balık yumurtası haline getirildiğini kaydetti. BALIK YUMURTASI RAĞBET GÖRÜYOR: Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtasının büyük rağbet gördüğünü belirten Yalılı, Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle spagettide ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar. dedi. Yalılı, tesislerinde hazırladıkları balık yumurtalarını öğütülmüş ve kurutulmuş olarak yurt içi pazarına da sunduklarını dile getirdi. Bugüne kadar ihracat belgelerinin olmadığı için bazı firmalar aracılığıyla ürünü yurt dışına gönderdiklerini anlatan Yalılı, İhracat belgesini aldık. Bu ay balık ve balık yumurtasını kendimiz ihraç edeceğiz. ifadelerini kullandı. Türkiye'de en ucuz balık yumurtasının Dalyan'da satıldığını belirten Yalılı, ürünün bol olması nedeniyle daha çok kişinin ulaşması için ucuz sattıklarını kaydetti. Balık yumurtası yapımının zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Yalılı, Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürünün büyük bölümünü İtalya ve Amerika'ya gönderiyoruz. diye konuştu. Geçen yıl 600 bin ton kefal balığı üretimi yaptıklarını, bundan 15 bin ton mumlu ve mumsuz balık yumurtası hazırladıklarını belirten Yalılı, ihracata gönderdiklerini ürünü artırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan balık yumurtasını yurt içinde de ambalajlayarak tüketicilere ulaştırmaya başladıklarını anlatan Yalılı, özellikle bölgede bunun yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Yalılı, doktorların havyar olarak da bilinen balık yumurtasının, insan sağlığı açısından çok önemli olan omega 3 bileşimini bol miktarda barındırdığını, A, B ve D vitamini açısından da zengin olduğunu söylediklerine dikkati çekti. Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Dalyan havyarı İtalyan ve Amerikan mutfaklarını süslüyor Muğla'nın Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen yıllık 600 ton kefalden elde edilen 15 ton havyar, işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, "Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Balık yumurtası çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz" diyor.