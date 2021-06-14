Ekonomi Roketsan 33 yaşında
SAVUNMA SANAYİ

Roketsan 33 yaşında

Roketsan kuruluşunun 33'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roketsan 33 yaşında
Roketsan'ın paylaşımı merak uyandırmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 Haziran 1988 tarihinde kurulan, Türkiye'de roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde lider konumda olan Roketsan, 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Savunma sanayisi şirketi Roketsan, son yıllarda geliştirdiği yerli füzeler ile dikkat çekti. Şirket, 33'üncü yıl dönümünü Twitter hesabından paylaştığı animasyon filmi ile kutladı. Paylaşımda, "Tam 33 yıl önce başladı aziz milletimizin ay-yıldızını en yükseklere taşıma sevdamız. İlk günkü tutku ve heyecanla her zamankinden daha güçlüyüz" ifadesi yer aldı.

Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım
EKONOMİ
Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım
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