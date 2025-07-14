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Ruslar Trump'ın tehdidini sallamadı: Moskova Borsası yükseldi

Ruslar Trump'ın tehdidini sallamadı: Moskova Borsası yükseldi

19:3114/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Moskova Borsası, Trump'ın yaptırım tehdidinin ardından yükselişle kapandı.
Moskova Borsası, Trump'ın yaptırım tehdidinin ardından yükselişle kapandı.

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin "beklenenden hafif" kalmasıyla günü yükselişle tamamladı. Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

MOEX, Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,73 değer kazanarak 2.714 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,09 artışla 1090 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 78,3 seviyesinin üzerine çıktı.

Trump'ın Rusya'ya yaptırım tehdidi

Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'ın açıkladığı yaptırımların Rusya'da yatırımcıların beklentisinin aksine daha "hafif" kaldığı yorumunda bulundu.



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