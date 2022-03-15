Ruslar Türkiye'den konut alacak: Konut satışları savaş sonrası artar

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürecinde, Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’nın üst gelir grubunun Türkiye’den konut edinme girişimlerinde bulunduğu belirterek, bu kesimin özellikle Antalya ve İstanbul’daki lüks ve markalı konut projeleriyle yatırım için görüştüklerini vurguladı.

Abdüssamet Bahadır

RUSLAR SIRAYA GİRDİ

Bahadır, Rusların, para transferi sorunu çözülür çözülmez birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek üzere beklediklerini ifade etti. Türkiye’nin en çok gayrimenkul sattığı ülkeler arasında Rusya’nın, İran ve Irak'ın ardından 3’üncü sırada geldiğini ve Ukrayna’nın da talebi artan pazarlar arasında yer aldığını belirten Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu: "Direkt acentelerden aldığımız bilgilerden Rus ve Ukraynalıların ülkemize ilgisinin ciddi şekilde arttığını öğrenmiş bulunuyoruz."

CİDDİ TALEP VAR

Savaş sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngördüklerini vurgulayan Bahadır, "Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar. Bu konuda ciddi talep var. Savaş bittikten sonra ülkelerin yüksek gelir gruplarının yanı sıra orta gelir grubunun da göçüyle karşılaşabiliriz. Şu anda bankalar üzerinden işlem yapılamıyor. Dolayısıyla onlar da para transferi sorununun çözülmesini bekliyorlar. Sonrasında o bölgeden gelen yatırımcı sayısında iki kat artış bekliyoruz" dedi.

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