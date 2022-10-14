Savaş sonrası Rusların Türkiye'deki konut yatırımı üçe katlandı

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu.

Yılın 9 ayında en çok konut satılan il 19 bin 594 adetle İstanbul oldu. Ülke genelinde yabancılara her 100 konut satışından yaklaşık 40 adedinin megakentte gerçekleştiği görüldü.

İstanbul'u 14 bin 656 adetle Antalya, 2 bin 596 ile Mersin, 2 bin 295 ile Ankara, 1.532 ile Bursa, 1.375 ile Yalova, 1.054 ile Sakarya takip etti. İzmir, Samsun ve Trabzon da ilk 10'da yer aldı.

Ruslarda yüzde 199, Ukrayna vatandaşlarında yüzde 125 artış

Ocak-eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisini gösterdi. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış yaşandı.

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Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti.

Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi.

Yılın 9 ayında İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanya vatandaşları 2 bin 58, Kazakistanlılar 2 bin 45, Afganistanlılar 1.487, Kuveytliler 1.318, Yemenliler 1.045, ABD'liler ise 1.032 adet konut aldı.