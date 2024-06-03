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Ekonomi

Savunma sanayinde rekor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve Havacılık ihracatımız mayıs ayı itibariyle 876 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti" açıklamasında bulundu.

Seren Som
16:12 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (Arşiv)
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (Arşiv)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam sektör tarihinde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2.215 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz. İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."


Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 43 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor. Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp ve radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.


#Savunma Sanayi
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#Mayıs
#İhracat
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