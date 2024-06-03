Savunma sanayinde rekor

"Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız mayıs ayı itibariyle 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış göstererek 2.215 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 65 doların üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katmadeğerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz. İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."