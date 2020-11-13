​Savunmada uzay çağı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aselsan’ın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
Kıbrıs Harekatı’nın ardından Aselsan’ın faaliyete geçirilmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır. Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan biri savunma sanayiinin güçlendirilmesi oldu. 18 yılda savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdürdük. Kara ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.
ASELSAN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR
- Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Küresel ölçekte bir çok ilki başarmış Aselsan yeni başarılarla göğsümüzü kabartıyor. 2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.
İHA VE SİHA’DA İLK 4’TEYİZ
İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz. Terörle mücadele operasyonlarımızı rahatça yapabiliyoruz, barış harekatlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz. Gemilerinin savaş yönetimi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz.
KARAKULAK KULLANIMA HAZIR
- Bugün yeni sistemlerden birinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK’nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemimizin yenilerini de bugün teslim ediyoruz.
YENİ NESİL ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ
Uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi araçlara da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Atom ismi verilen 35 mm mühimmat ile ülkemiz dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe sahip hale geldi. Bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri üretiyoruz. Yeni nesil Koral sistemimizi de bugün teslim ediyoruz.
UYDU FIRLATMA TESTLERİNİ BAŞARDIK
- Bir müjde de Roketsan’dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımızı söylemek istiyorum. Tamamen milli uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık.
Hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız
- Erdoğan, “Milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz milletim, kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayini daha ileri taşımak olacaktır. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayiimizi geliştirmek ve güçlenmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Dünyada savunma sanayii diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahiptir. Dolayısıyla bu alanda yapacağımız her yatırım ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıda bulunacaktır. İnşallah savunma sanayiinde kurumlarımız arasındaki işbirliğinin uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız” dedi.
Ambargo uyguladılar Aselsan’da ürettik
Erdoğan, “Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA’larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz Aselsan’da yenilerini ürettik, İHA’larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından kurulan Aselsan, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.
Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
- Savunma sanayisinde son dönemde önemli başarılara imza atan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında elde edilen teknolojik kazanımlarla uzayın yolunu açtı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Türkiye uzayı gördü” sözleriyle ilk müjdeyi verdiği gelişme, ROKETSAN Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi ile uzaydan elde edilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. 4 yılda uzaya erişme hedefine bir sene erken ulaşılırken, 3 yıllık çalışma sonunda Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu.