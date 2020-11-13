​Savunmada uzay çağı

Aselsan’ın küresel ölçekte birçok ilki başararak göğsümüzü kabarttığını, Türkiye’nin İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aselsan’ın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

Kıbrıs Harekatı’nın ardından Aselsan’ın faaliyete geçirilmesiyle ülkemiz yeni bir döneme adım atmıştır. Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan biri savunma sanayiinin güçlendirilmesi oldu. 18 yılda savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdürdük. Kara ve deniz araçlarında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

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ASELSAN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Küresel ölçekte bir çok ilki başarmış Aselsan yeni başarılarla göğsümüzü kabartıyor. 2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi.

OYNAT 02:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Uydu fırlatma testlerinde dört kez uzaya ulaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışı programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı ve artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını, milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Tamamen yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İHA VE SİHA’DA İLK 4’TEYİZ

İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz. Terörle mücadele operasyonlarımızı rahatça yapabiliyoruz, barış harekatlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz. Gemilerinin savaş yönetimi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz.

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KARAKULAK KULLANIMA HAZIR

Bugün yeni sistemlerden birinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK’nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemimizin yenilerini de bugün teslim ediyoruz.

YENİ NESİL ÜRÜNLERİ ÜRETİYORUZ

Uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi araçlara da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Atom ismi verilen 35 mm mühimmat ile ülkemiz dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe sahip hale geldi. Bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri üretiyoruz. Yeni nesil Koral sistemimizi de bugün teslim ediyoruz.

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UYDU FIRLATMA TESTLERİNİ BAŞARDIK

Bir müjde de Roketsan’dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımızı söylemek istiyorum. Tamamen milli uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık.

Hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız

Erdoğan, “Milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz milletim, kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayini daha ileri taşımak olacaktır. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayiimizi geliştirmek ve güçlenmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Dünyada savunma sanayii diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahiptir. Dolayısıyla bu alanda yapacağımız her yatırım ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıda bulunacaktır. İnşallah savunma sanayiinde kurumlarımız arasındaki işbirliğinin uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız” dedi.

OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik harpte bize güç kazandıracak 'Karakulak' dinleme sistemi kullanıma hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Elektronik harpte bize güç kazandıracak 'Karakulak' yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK'nin envanterinde 'Korkut' alçak irtifa hava savunma sistemlerinin yenilerini de bugün TSK'ya teslim ediyoruz' dedi BiP'te paylaş

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Ambargo uyguladılar Aselsan’da ürettik

Erdoğan, “Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA’larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz Aselsan’da yenilerini ürettik, İHA’larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından kurulan Aselsan, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

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