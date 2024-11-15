Savunmada yeni hedef 18 milyar dolar

Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) meclis toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) geçmişi ve katettiği yola ilişkin bilgiler verdi.





ÇELİK KUBBE 10 SANİYEDE HEDEFİNİ İMHA EDECEK

Görgün, SSB'nin "SİPER" projesinin özelliklerinden bahsederek, "Size tehdit geldiğinde kilometrelerce öteden görecek, ne olduğunu tanımlayacak, takip edecek ve tehdidi en uygun silah, roket ya da mühimmatla imha edecek, nerede imha edeceğini belirleyecek ve gerçekleştirecek. Bunu da 8 ila 10 saniye arasında yapacak" diye konuştu.





İHRACAT KİLO DEĞERİMİZ 10 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Savunma sanayinde üretilen her bir ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Görgün, "SİHA'lardan bahsediyorsak kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Arayıcı başlıktan bahsediyorsak kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında, elektro optik sistemden söz ediyorsak kilogram başı 20 bin dolar, radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar ve bu kameraların içinde foton dedektörü kullanıyorsanız kilogram başı değeri 50 bin dolar" şeklinde konuştu. Görgün, şu anda yürüttükleri 1000'in üzerinde projenin bütçesel büyüklüğünün 100 milyar dolar civarında olduğunu ve sektör büyüklüğünün de 15,8 milyar dolara ulaştığını söyledi.





Haluk Görgün

ÇALIŞAN SAYISI 110 BİN

Görgün, BAYKAR, TUSAŞ, TUSAŞ Motor, BMC, ROKETSAN ve ASELSAN’ın ilk 10'daki şirketler olduğunu belirterek, “Kendimize birtakım hedefler koyduk. 18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı ve yerlilik oranını yüzde 80'den yüzde 82'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışan sayısının da 109-110 bin civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.











