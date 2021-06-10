​Savunmaya 750 proje

MUHAMMED KURTAR

3. Verimlilik Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışında teknolojide yerlilik ve millilik vurgulandı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayii projesi yürütüyoruz. Bu sayıyı da proje hacmini de daha da yükseklere taşıyacağız” dedi. “Çağımızda artık ülkelerin uygarlık düzeyleri kişi başına kullanılan bilgi miktarından tutun da, akıllı cihaz kullanım oranlarına, sosyal medya kullanımından, geniş bant altyapılarının yaygınlık durumuna ve e-Devlet kullanıcı sayılarına kadar teknoloji odaklı parametrelerle ölçülür hale gelmiştir” diyen Oktay, şunları kaydetti:

YOLA DEVAM

“19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Verimlilik ve teknoloji konusunda, bir sektörde sahip olduğumuz tecrübeyi diğer alanlara yayarak, sahip olduğumuz know-how’ı kritik sektörlere aktararak ilerliyoruz. Savunma sanayi altyapımız sağlık teknolojilerini, lojistik altyapımız e-ticareti, otomotiv sektörü, bilişim ve otonom sektörlerini; yenilenebilir enerji altyapılarını besledikçe ihracat rekorlarımız, pozitif büyüme rakamlarımız gelmeye devam edecek.”

MİLLİ SİLAHLAR İLGİ ODAĞI

İlk motorlarının 2023’te, ilk deneme uçuşunun ise 2025’te yapılması planlanın 5. nesil çok rollü milli muharip uçağının maketi fuarda görücüye çıktı. Türkiye, dünyada ABD, Çin ve Rusya’nın ardından 5’inci nesil savaş uçağı üreten altyapıya ve teknolojiye sahip olan nadir ülkelerden olacak. Yerli ve milli üretim silahlar fuarın gözdesi oldu. Vatandaşlar yakından incelediği yerli üretim silahlara yoğun ilginin olduğu gözlemlendi.

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TSK operasyonel üstünlüğe ulaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe ulaşmıştır.” dedi. Fuarı gezen Bakan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayiimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı, yüzde 70’lerin üzerine çıkarmayı başardık. Hedefimiz bu oranı, 2023 yılında yüzde 75-80’lere taşımaktır.” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Gelecek yıllarda harekat ortamının alacağı şeklin, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşacağını vurgulayan Akar şöyle devam etti: “Geleceğin teknolojileri olan yapay zekayla donatılmış robotik ve otonom sistemleri ordumuza kazandırmada geç kalmak istemiyoruz. Ordumuzu makine hızında savaş yapabilen kabiliyetine şimdiden hazırlamak istiyoruz. Zira gelecekte güçlü ve başarıyı elde edecek ordular, bilim ve teknolojiyle barışık olan, hatta teknolojik gelişmelere öncülük eden ordular olacaktır. Bu kapsamda yapay zeka, nesnelerin interneti, big data, siber-fiziksel ve robotik sistemler, otonom sistemleri yakından takip ediyoruz.”