SBK Holding'in sahibi Baran Korkmaz'a "mal varlığı değerini aklama" suçundan dava

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası ve müsadere (zorla alım) talepli dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bir tutuklu, Sezgin Baran Korkmaz ile 3 yabancı uyruklu kişinin de aralarında bulunduğu 5 yakalamalı ve 4 tutuksuz sanık yer aldı.

"Malen sorumlu" olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ ve SBK Holding AŞ'nin yer aldığı iddianamede, "suçtan zarar gören" olarak ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gösterildi.

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Mal varlığı değerleri gizlendi

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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'Faaliyet izinleri iptal edilsin' talebi

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi.

İddianamede ayrıca, MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi.

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MASAK tarafından 28 Eylül 2020'de Başsavcılığa gönderilen mali analiz raporu içeriğinden bahsedilen iddianamede, bu raporda, "Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıklarının" belirtildiği kaydedildi.

Korkmaz'ın ABD'deki bazı şahıslarla elde ettiği haksız kazançlar

İddianamede, ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca temin edilen açık kaynak raporlarında, ABD'de devam eden benzer mahiyetteki bir davayla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"ABD hükümetinin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt miktarını arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı, Jacob Ortell Kingston ve Isaiah Kingston'un aynı ailenin üyeleri olan Rachel Ann Kingston ve Sally Louise Kingston ile Washakie Renewable Energy adlı ABD şirketinde yüzde 50 hisselerinin bulunduğu, söz konusu şirketin Ocak 2013'ten itibaren kendisini, 'Utah bölgesinin en büyük temiz yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi' olarak ilan ettiği, fakat özellikle 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurduğu, süreç boyunca şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği yalan beyanında bulunarak 511 milyon dolardan fazla maddi destek aldığı, aynı organizasyon içerisinde Jacob Kingston, Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın birlikte ortak oldukları SBK Holding AŞ adlı Türk şirketinin de bulunduğu, ayrıca Kingston ve Dermen'in ABD'de SBK Holding LLC (USA) adlı kardeş şirket kurdukları ve şahısların düzenledikleri sahte faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları, diğer belgelerle haksız kazanç elde ettikleri, elde edilen haksız kazancın kurulan organizasyon çerçevesinde ABD'de kurulu şirket hesaplarından sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle şirket çalışanlarının hesaplarına aktarım yapılmak suretiyle aklamaya tabi tutulduğu, bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosunca söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği, bu bağlamda MASAK'ın 28 Eylül 2020 tarihli mali analiz raporunun ve açık kaynak raporlarına istinaden maddi gerçeğin araştırılması amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesinde yer alan 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu' yönünden soruşturma işlemlerine başlandığı anlaşılmıştır."

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10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi

SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 3'ü yabancı uyruklu 10 sanığın, benzer kapsamda başka bir dava yürütülen ABD'den haksız kazançla elde ettikleri mal varlığı değerini akladıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "mal varlığı değerini aklama" suçundan 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması ve suça karıştığı belirlenen bazı şirketlerine el konulması isteniyor.

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