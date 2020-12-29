SBK Holding'e kara para operasyonu: Ünlü iş adamı için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri SBK Holding'e kara para operasyonu düzenlendi.
İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına yönelik eş zamanlı başlatılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.
GÖZ ALTI KARARI BULUNAN İSİMLER ARASINDA SEZGİN BARAN KORKMAZ DA VAR
Şüphelilerin arasında SBK Holding Yönetim KuruluBaşkanıSezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise hala aranıyor.