Ekonomi SBK Holdinge kara para operasyonu Ünlü iş adamı için gözaltı kararı
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SBK Holding'e son dakika operasyonu: Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için gözaltı kararı

SBK Holding'e kara para operasyonu: Ünlü iş adamı için gözaltı kararı

SBK Holding'e kara para operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, 10 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri SBK Holding'e kara para operasyonu düzenlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına yönelik eş zamanlı başlatılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi.

GÖZ ALTI KARARI BULUNAN İSİMLER ARASINDA SEZGİN BARAN KORKMAZ DA VAR

Şüphelilerin arasında SBK Holding Yönetim KuruluBaşkanıSezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 8'i yurt dışında, biri ise hala aranıyor.

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