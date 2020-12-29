Ekonomi Kara para aklama operasyonunda yeni detaylar Korkmazın evinde yakılmış telefon bulundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kara para aklama operasyonunda yeni detaylar: Korkmaz'ın evinde yakılmış telefon bulundu

SBK Holding'e düzenlenen kara para operasyonunun soruşturmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada, şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamındaki firmalardan birinin tabela şirket olduğu, adresinin boş olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Sezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Firmalardan biri tabela şirket

Yurtdışında olduğu belirlenen iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamındaki firmalardan birinin tabela şirket olduğu, adresinin boş olduğu belirlendi.

Kara para aklama ve hayali ticaret tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek tutarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.

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