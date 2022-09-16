Sektörler ‘konut’a hazır: Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı

Asrın projesi için yapılacak 500 bin konutun inşaatında kullanılacak malzemeler için sektörler hazır.

BETONDA YETERİNCE KAPASİTEMİZ VAR

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, 500 bin konuta yetecek betonu üretmeye hazır olduklarını belirtti. Türkiye'de 4 yıldır daralan inşaat sektörünün bu proje sayesinde toparlanarak büyümeye geçeceğini söyleyen Işık, “Toplam beton üretim kapasitemiz 220 milyon metreküp. Biz son 2 yıldır yaklaşık 105 milyon metreküp beton üretiyoruz. Ancak üretemediğimiz için değil, yeterli talep olmadığı için. Proje sayesinde kapasitemiz yeniden yüzde 80 civarlarına çıkacak.

Yavuz Işık

Yaklaşık 120 milyon çimento üretme kabiliyetimiz var. 1 konutta ortalama 50 metreküp beton kullanıyoruz, ilk etapta 250 bin konut için 125 milyon metreküp yapar. Bu da bizim kapasitemizin üçte biri. Dolayısıyla sosyal konut projesine fazlasıyla hazırız” dedi.

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YOĞUN TALEP FİYATI ETKİLEMEZ

Sosyal konut projesi ile betona olan talebin artmasının fiyatları çok fazla etkilemeyeceğini düşünen Işık, “Türkiye'de de bu fiyatlar geleceği noktaya geldi. Bizim yaptığımız raporlamalarda dövizdeki artış, inşaat malzemesi ve işçilik endeksleriyle paralel gidiyor. Aşırı bir fiyat artışı yok. Hormonlu bir fiyat artışı, karaborsacı anlayış asla söz konusu olmayacak. Ekonominin altın kuralı, arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat ortaya çıkar ama arz zaten çok fazla” ifadelerini kullandı.

Veysel Yayan

ÇELİK İHTİYACINA NET CEVAP GELDİ

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan da projenin Türkiye’deki 200 den fazla sektörü canlandıracağını söyledi. Yayan, “Yılda 20 milyon ton demir üretimi yapabiliyoruz. 500 bin konutun tamamının oluşturacağı yaklaşık 5 milyon ton çelik ihtiyacına net cevap verebiliriz. Daire başına 5 ton çelik kullanılıyor, bu nedenle her daireye yetecek üretim kapasitesine sahibiz. Dünyada yaşanan resesyon endişesi nedeniyle ihracatımız yüzde 20 azalmıştı. Bu nedenle de bu yapılan proje sektörün işlerini canlandıracak ve artıracak” diye konuştu.

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Ahmet Güleç

MOBİLYACI 2 YILDA ÜRETİMİ KATLAYACAK

Projenin oluşturacağı istihdam ve hareketlilik ile mobilya sektörünün hareketleneceğini belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yeni ev, yeni mobilya demek. Teslimden önceki yıl ve sonraki 1 yıl olmak üzere hareket katmasını planlıyoruz. Aşağı yukarı bir konutun yüzde 20’si kadar bir bütçe de mobilyaya harcanıyor. Dolayısıyla 500 bin liralık konutta hareketli mobilyaya 100 bin lira ayıracaklar. Yeni konutlar üretim açısından çeşitli sektörlere fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.