Ekonomi Sektörler konuta hazır Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı
EMLAK

Sektörler ‘konut’a hazır: Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı

Asrın projesi 500 bin konutun inşaatında kullanılacak malzemeler için sektörler hazır. - Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık: Beton üretim kapasitemiz 220 milyon metreküp. 120 milyon çimento üretme kabiliyetimiz daha var. - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan: Yılda 20 milyon ton demir üretimi yapabiliyoruz. 500 bin konut ihtiyacına da net cevap verebiliriz.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Sektörler ‘konut’a hazır: Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı
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Asrın projesi için yapılacak 500 bin konutun inşaatında kullanılacak malzemeler için sektörler hazır.

BETONDA YETERİNCE KAPASİTEMİZ VAR

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, 500 bin konuta yetecek betonu üretmeye hazır olduklarını belirtti. Türkiye'de 4 yıldır daralan inşaat sektörünün bu proje sayesinde toparlanarak büyümeye geçeceğini söyleyen Işık, “Toplam beton üretim kapasitemiz 220 milyon metreküp. Biz son 2 yıldır yaklaşık 105 milyon metreküp beton üretiyoruz. Ancak üretemediğimiz için değil, yeterli talep olmadığı için. Proje sayesinde kapasitemiz yeniden yüzde 80 civarlarına çıkacak.

Yavuz Işık
Yavuz Işık

Yaklaşık 120 milyon çimento üretme kabiliyetimiz var. 1 konutta ortalama 50 metreküp beton kullanıyoruz, ilk etapta 250 bin konut için 125 milyon metreküp yapar. Bu da bizim kapasitemizin üçte biri. Dolayısıyla sosyal konut projesine fazlasıyla hazırız” dedi.

YOĞUN TALEP FİYATI ETKİLEMEZ

Sosyal konut projesi ile betona olan talebin artmasının fiyatları çok fazla etkilemeyeceğini düşünen Işık, “Türkiye'de de bu fiyatlar geleceği noktaya geldi. Bizim yaptığımız raporlamalarda dövizdeki artış, inşaat malzemesi ve işçilik endeksleriyle paralel gidiyor. Aşırı bir fiyat artışı yok. Hormonlu bir fiyat artışı, karaborsacı anlayış asla söz konusu olmayacak. Ekonominin altın kuralı, arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat ortaya çıkar ama arz zaten çok fazla” ifadelerini kullandı.

Veysel Yayan
Veysel Yayan

ÇELİK İHTİYACINA NET CEVAP GELDİ

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan da projenin Türkiye’deki 200 den fazla sektörü canlandıracağını söyledi. Yayan, “Yılda 20 milyon ton demir üretimi yapabiliyoruz. 500 bin konutun tamamının oluşturacağı yaklaşık 5 milyon ton çelik ihtiyacına net cevap verebiliriz. Daire başına 5 ton çelik kullanılıyor, bu nedenle her daireye yetecek üretim kapasitesine sahibiz. Dünyada yaşanan resesyon endişesi nedeniyle ihracatımız yüzde 20 azalmıştı. Bu nedenle de bu yapılan proje sektörün işlerini canlandıracak ve artıracak” diye konuştu.

Ahmet Güleç
Ahmet Güleç

MOBİLYACI 2 YILDA ÜRETİMİ KATLAYACAK

Projenin oluşturacağı istihdam ve hareketlilik ile mobilya sektörünün hareketleneceğini belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yeni ev, yeni mobilya demek. Teslimden önceki yıl ve sonraki 1 yıl olmak üzere hareket katmasını planlıyoruz. Aşağı yukarı bir konutun yüzde 20’si kadar bir bütçe de mobilyaya harcanıyor. Dolayısıyla 500 bin liralık konutta hareketli mobilyaya 100 bin lira ayıracaklar. Yeni konutlar üretim açısından çeşitli sektörlere fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.

10 soruda TOKİ
FOTOĞRAF 27
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.
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Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.
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Başvurular \"şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri\", \"en az yüzde 40 engelli vatandaşlar\", \"emekliler\", \"18-30 yaş arasındaki gençler\" ve \"diğer alıcı adayları\" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.
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TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.
Title

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

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İşte başvuru koşullarına uygunluk için merak edilen 10 soru.
Title
1- Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı?

Title
Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.
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2- Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz?

Title
Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.
Title
3- Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim?

Title
Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.
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4- Biri engelli 13 yaşında bir oğlum var. Oğlumuzun engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvuru yapabilir miyiz?

Title
Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.
Title
5- Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak?

Title
Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak \"idarece\" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.
Title
6- 18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?
Title
Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.
Title
7- Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi?
Title
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine ülke sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının ve arsa üzerinde mesken kaydının olmaması gerekiyor. Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.
Title
8 - Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve ev kirası ödemekte zorlandığım için babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamın ve benim gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Babam ve ben ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz?
Title
Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.
Title
9- Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. TOKİ'den daha önce ev almayan ve halen evi bulunmayan annem sosyal konuta başvurabilir mi?
Title
Emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı bulunuyor.
Title
10- Genç kategorisine \"14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.\" ifadesi başvuru şartlarında bulunuyor. Ben 14 Eylül 1992 doğumluyum başvuru yapabilir miyim?
Title
14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan gençler sosyal konuta başvuru yapabilirler.
10 soruda TOKİ "Sosyal Konut Projesi"nin merak edilenleri: TOKİ konut başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Yapılan açıklamaların ardından genel başvuru şartları haricinde başvuruya uygunluk için neler gerektiği merak konusu oldu. İşte TOKİ konut başvuru şartları ve başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenler.

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