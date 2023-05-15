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Ekonomi

Selçuk Bayraktar'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Yeni bir şafağa daha uyandık

Seçimlerin Cumhur ittifakı ver Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanmasının ardından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun..'' ifadelerini kullandı.

11:34 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun...




14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Selçuk Bayraktar
#BAYKAR
#Cumhur ittifakı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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