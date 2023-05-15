Selçuk Bayraktar'dan '14 Mayıs' paylaşımı: Yeni bir şafağa daha uyandık

Selçuk Bayraktar
Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan, ''Birleri mutfakta biz de balkondayız. Aziz milletim ekranları başındaki kıymetli vatandaşlarım değerli dava ve yol arkadaşları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bir demokrasi şölenini daha alnımızın akıyla atlattık. Kesin sonuçlar belli olmamakla birlikte açık ara önde bulunuyoruz'' açıklamasında bulundu.
14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...
Seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine tatile çıkan ya da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından nihayet İstanbul'a döndü.