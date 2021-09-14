Siber ​akıncıların yuvası​

Siber güvenlik ağırlıklı, bilişim teknolojileri ve ağ işletmenliği gibi dallarda eğitim veren Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı törenle başladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelecek için çok önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu okulda eğitim gören gençler, gelecekleri için çok önemli bir yatırım yapıyorlar. Bu okulu bitirdiğinizde değme üniversite mezunundan çok daha iyi bir durumda olacaksınız. Yetenekli ve aranılan elemanlar olacaksınız. Türkiye’nin siber akıncıları olarak yeni akınları yapacaksınız. Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz.”

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Türkiye’nin siber güvenlik alanında ilk ve tek lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç sınıfları ve atölyeleri gezdi.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin teknoloji geliştirme bölgesinde, savunma sanayiinin kalbinde, Teknopark İstanbul bünyesinde yer almaktasınız. Askerlerimizin sınırlarımızı koruduğu gibi, sizler de siber vatanımızı, dijital vatanımızı koruyacaksınız. Yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimizi yakından tanıyarak yetişecek siz değerli öğrenciler, orta vadede ülkemiz için çok önemli bir kazanım olacaksınız. Almış olduğunuz teorik eğitimlerin pratiğe dönüşmesi amacıyla staj dönemi ve sonrasında Dijital Dönüşüm Ofisi’mizin kapısı sonuna kadar açıktır.”

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