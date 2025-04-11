Somali’de petrol ve gaz arayacağız

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde petrol ve doğal gaz aramaya devam ederken Türkiye’den yeni bir hamle geldi. İki ülkenin milli petrol şirketleri, Somali kara sahaları için de anlaşmaya vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Somali’de yaklaşık 16 bin kilometrelik 3 kara sahasında önümüzdeki aylarda petrol ve doğal gaz aramaya başlayacağını açıkladı.





İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR HALKA EKLENDİ

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen toplantının ardından Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında ‘Türkiye ve Somali Arasında Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması’ imzalandı. Anlaşma törenine Somalili mevkidaşı ile birlikle refakat eden Bayraktar, enerji iş birliğine yeni bir halka eklediklerini ifade etti.





YENİ GÜNDEM MADENLER

Geçen ekim ayında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni Somali'ye gönderdiklerini anımsatan Bayraktar, “15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında üç boyutlu sismik faaliyetler, yüzde 78 oranında tamamlandı. Mayıs ayında yüzde 100’e ulaşacağız” diye konuştu. Bayraktar, iki ülke arasındaki örnek iş birliğinin güçlenerek devam ettiğine dikkat çekerek Somali madenleriyle ilgili olarak da somut projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2 Mayıs'ta İstanbul'da Uluslararası Tabii Kaynaklar Zirvesi düzenleyeceklerini açıklayarak “Petrol, doğal gaz ve madenlerle alakalı iş birliklerini ileri götürme noktasında önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz” dedi.



