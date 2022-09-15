Sosyal konutta yeni seviye: Sayı 1 milyonu geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Sayı 1 milyonu aştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1 milyonu aştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1 milyonu aştı
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