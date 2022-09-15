Ekonomi Sosyal konutta yeni seviye Sayı 1,5 milyonu geçti
EMLAK

Sosyal konutta yeni seviye: Sayı 1,5 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı.

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Sosyal konutta yeni seviye: Sayı 1,5 milyonu geçti
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı.

Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

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Sayı 1,5 milyonu aştı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı.

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