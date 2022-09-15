Sosyal konutta yeni seviye: Sayı 1,5 milyonu geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Sayı 1,5 milyonu aştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı.
Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvuru sayısı 1,5 milyonu aştı.
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