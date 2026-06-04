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Sporcuya vergi kolaylığı

Sporcuya vergi kolaylığı

Oğuzhan Ürüşan
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Sporcuların ücretlerinden kesilen ancak kulüpleri tarafından vergi dairesine yatırılmayan vergiler, yeniden sporculardan tahsil edilmeyecek.

Mevcut uygulamada sporcuların maaşlarından Gelir Vergisi kesiliyor ancak bazı durumlarda bu vergiler kulüpler tarafından yatırılmıyordu. Sporcu yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verdiğinde ise, kulübün ödemediği vergiler sporcudan tahsil ediliyordu.

MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE

Anayasa Mahkemesi (AYM), bu durumun mülkiyet hakkına müdahale oluşturduğunu değerlendirdi. Kararda, vergi kesintilerinin vergi sorumluları tarafından devlete aktarılmasının zorunlu olduğu, sporcunun bu paralar üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisinin bulunmadığı vurgulandı. AYM, verginin kaynağında kesilmiş olmasına rağmen ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüpler yerine sporcuların sorumlu tutulmasının adil olmadığını belirtti. AYM, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.



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