Su yollarında küresel satranç

Z Raporu’nun haziran sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Mükemmelleştikçe birbirine benzeyen markalar’ başlıklı analizinde pazarlama iletişiminde yapay zekanın rolünü tartışıyor. Bir Ülke köşesinde Suudi Arabistan ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; her zaman olduğu gibi ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor. Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘İlmi kitaptan işi hayattan’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.