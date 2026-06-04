Su yollarında küresel satranç

Savaş ile şekillenen yeni ortamda büyük güç mücadelesi artık yalnızca ordularla değil, boğazlar, ticaret koridorları ve enerji hatları üzerinden yürütülüyor. Küresel ticaret ve enerji rekabeti su yolları merkezli şekilleniyor. Z Raporu haziran sayısı da stratejik su yolları üzerindeki mücadeleyi tüm yönleri ile ele alıyor.
Hürmüz’de İran ile ABD arasında yükselen gerilim, 21. yüzyılın büyük güç mücadelesinin artık yalnızca ordularla değil, boğazlar, ticaret koridorları ve enerji hatları üzerinden yürütüldüğünü gösteriyor. Küresel ticaretin can damarları hâline gelen stratejik su yolları üzerindeki mücadele, Çin’den Avrupa’ya kadar dünya ekonomisini kırılgan hâle getirirken; dron ve füze çağında uçak gemilerinin sorgulanan üstünlüğü, orta ölçekli güçleri de yeni jeopolitiğin belirleyici aktörleri arasına taşıyor.
SAVAŞLA ORTA KORİDOR’UN ÖNEMİ ANLAŞILDI
Albayrak Medya ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, ekonomi, finans ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; küresel ticarette değişen dengeler, Hürmüz Boğazı merkezli jeopolitik riskler, alternatif ticaret koridorları, ihracatta yeni fırsat alanları ve Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumu ele alındı. Avrupa Birliği’nin “Made in EU” yaklaşımından lojistik hatların dönüşümüne kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırıldığı organizasyon, küresel kırılmaların arttığı bir dönemde Türkiye’nin ticaretteki yeni yol haritasına ilişkin dikkat çekici mesajlara sahne oldu.
ENERJİ TEDARİKİNDE DERİN KRİZ
Havacılık sektörü Orta Doğu’daki savaştan ağır yara aldı. Varil başına 200 doları aşan jet yakıtı nedeniyle ABD ve Avrupalı birçok hava yolu şirketinde sefer iptalleri gerçekleşirken, havalimanlarında operasyon aksaklıkları zirve yaptı. Türkiye ise bu süreçte jet yakıtı tedarikini sorunsuz karşılayarak havacılığın güvenli merkezi olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Uçaklarını savaştan korumanın yolunu arayan Körfez’deki hava yolu şirketlerinin sığındığı liman da yine İstanbul oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararı, küresel enerji jeopolitiğinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.
EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN
- Z Raporu’nun haziran sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Mükemmelleştikçe birbirine benzeyen markalar’ başlıklı analizinde pazarlama iletişiminde yapay zekanın rolünü tartışıyor. Bir Ülke köşesinde Suudi Arabistan ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; her zaman olduğu gibi ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor. Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘İlmi kitaptan işi hayattan’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.