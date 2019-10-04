Ekonomi Sur Yapıdan yeni dönem kampanyası
EMLAK

Sur Yapı'dan yeni dönem kampanyası

Mevduat faizinin yüzde 12’lere inmesi ve enflasyonun tek haneye gerilemesi, gayrimenkul geliştiricilerini harekete geçirdi. Sur Yapı; peşinatsız, ara ödemesiz, %0,69 vade oranı ve 3 bin lira taksitle ev satacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sur Yapı, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireyi yüzde 15 indirerek 478 bin 550 TL'den satışa çıkardı.
Sur Yapı, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireyi yüzde 15 indirerek 478 bin 550 TL'den satışa çıkardı.

Sur Yapı, peşinatın ve ara ödemenin bulunmadığı, yüzde 0,69 vade oranı ve 3 bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni bir kampanya başlattı. Yüzde 15 indirimin de sunulacağı kampanya bir ay geçerli olacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gelecek 1,5 yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim edeceklerini söyledi. Elmas, “Mevduat faizlerinde oran yüzde 12'lere geriledi. Buradan çıkan paranın bir kısmı gayrimenkule yönlenecektir. Alımı kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başladık. Kampanya tüm projelerimizde geçerli olacak" dedi.

Altan Elmas

ÖDEMESİ KOLAY

Şirket, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireyi yüzde 15 indirerek 478 bin 550 TL'den satışa çıkardı. Bunun yarısı için 180 aya varan yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırdıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı: “Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda yüzde 0,69 vade oranıyla taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 TL yerine 2 bin 325 TL'ye düşüyor. En düşük taksit 2 bin 300 lira civarında. Tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuluyor."

Yapılandırma için cazip oran yüzde 1,25 ve üstü
EKONOMİ
Yapılandırma için cazip oran yüzde 1,25 ve üstü
Türkiye girer ABD çekilir

Türkiye girer ABD çekilir

​Türkiye'nin, operasyon kararlılığı ABD'yi zora soktu.
İşte er meydanı

İşte er meydanı

​Etnospor'a 1 milyon 200 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
100 gündesadece yalan var

100 günde
sadece yalan var

​İmamoğlu'nun 100 günlük İBB karnesi yalan ve sıfırlarla dolu.
Utan Fransa!

Utan Fransa!

​Fransa'da sokakta kalan Suriyeli mültecilere Türkler sahip çıktı.
Volkswagen<br>iştah kabarttı

Volkswagen
iştah kabarttı

​TAYSAD Başkanı Kanca, son gelişmeleri Yeni Şafak'a anlattı.
Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

​Muğla'daki deprem sonrası uzmanlar uyardı.

Oyalama olursa<br>çalışma biter

Oyalama olursa
çalışma biter

​Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 28'e yükseldi.
1 puana razı olduk

1 puana razı olduk

​Trabzonspor öne geçtiği maçta 2 puan bıraktı.
Tepki toplayan karar

Tepki toplayan karar

​Hırsızlık zanlıları 3 gün arayla yakalandı, yine serbest kaldı.
'Beşiktaş nerede?'

'Beşiktaş nerede?'

Son dakikada yenilen gol bardağı taşırdı.
Şoke eden ölüm

Şoke eden ölüm

​31 yaşında hayata veda etti.
Belgesi olmayana iş yok

Belgesi olmayana iş yok

26 mesleğe daha 'yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirildi.
Suriye'den çekilebilirler

Suriye'den çekilebilirler

Türkiye'nin olası operasyonu ABD'yi düşündürüyor.
Fransa'da <br>bıçaklı saldırı

Fransa'da
bıçaklı saldırı

Emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Bakan Akar'dan Suriye'de güvenli bölge açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.