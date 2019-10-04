Sur Yapı'dan yeni dönem kampanyası

Sur Yapı, peşinatın ve ara ödemenin bulunmadığı, yüzde 0,69 vade oranı ve 3 bin TL taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni bir kampanya başlattı. Yüzde 15 indirimin de sunulacağı kampanya bir ay geçerli olacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gelecek 1,5 yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim edeceklerini söyledi. Elmas, “Mevduat faizlerinde oran yüzde 12'lere geriledi. Buradan çıkan paranın bir kısmı gayrimenkule yönlenecektir. Alımı kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başladık. Kampanya tüm projelerimizde geçerli olacak" dedi.

Altan Elmas

ÖDEMESİ KOLAY

Şirket, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireyi yüzde 15 indirerek 478 bin 550 TL'den satışa çıkardı. Bunun yarısı için 180 aya varan yüzde 0,69 vadeyle banka kredisi kullandırdıklarını dile getiren Elmas, şu ifadeleri kullandı: “Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda yüzde 0,69 vade oranıyla taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 TL yerine 2 bin 325 TL'ye düşüyor. En düşük taksit 2 bin 300 lira civarında. Tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuluyor."

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