Suriye'den 500 bin bayrak siparişi

Türkiye promosyon sektörünün bugünlerde üç vardiya halinde çalıştığını kaydeden Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Başkanı Mehmet Yücetürk, sektörün yıllık cirosunun yüzde 70'lik kısmını senenin son 3 ayında yaptığını söyledi. Çok dinamik bir sektör olan Türk promosyon sektörünün yurt dışında önemli işlere imza attığını vurgulayan Yücetürk, “Mesela Suriye'deki yaşanan son gelişmelerin ardından gelen siparişlerle birlikte bayrak üreten üyelerimiz şu anda üç vardiya çalışıyor. Suriye'nin yeni bayrağını Türk üreticiler üretiyor. Şu anda alınan siparişler 500 bin adedi aştı. Suriyeli tüccarlar burada yaptırıp, orada pazarlamasını yapıyor” dedi. Yurt dışında yaşanan seçimlerden toplumsal olaylara ve sportif organizasyonlara kadar birçok gelişmede Türkiye'de üretilen promosyonların kullanıldığını anlatan Yücetürk, “4 kıtada 45'in üzerinde ülkeye seçim promosyonu üretip gönderiyoruz. Bunlar milyon adetlik siparişler. ABD'den Afrika'ya, Balkanlardan Avrupa'ya kadar bu seçim promosyonlarını gönderiyoruz” bilgisini verdi.