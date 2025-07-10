Suriye'nin gaz hattını Türkiye'ye bağladık

Seminer kapsamında düzenlenen ‘Petrol Piyasaları: Enerji Güvenliği, Büyüme ve Refah’ panelinde Türkiye'nin enerjide arz güvenliği, uygun fiyat ve karbonsuzlaşma konularına odaklanıldığını belirten Bayraktar, "Yüzyılın ortasına kadar Türkiye ekonomisi, karbon nötr bir ekonomi olacak" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı programı olduğunu anlatan Bayraktar, gelecek on yılda güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 4 kat artışla 2035'te 120 gigavata çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye'ye daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) girişini sağlayacak şekilde altyapıyı geliştirmek istediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin bunu Avrupa pazarına da taşıdığını kaydetti. Bayraktar, Suriye'ye enerji iletilmesi konusunda yeni gelişmelere değinerek, "Şu anda gaz şebekemizi Suriye şebekesine bağladık. Yakında Suriye'ye gaz tedarik edeceğiz, belki de bu proje için bizimle ortaklık kuracaklar ve bu sayede Suriye'de elektrik üretimi için gaz sağlayabileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.