Ekonomi Suriyeye Gümüşhane mahallesi kurulacak
EMLAK

Suriye'ye Gümüşhane mahallesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın '100 bin briket ev” kampanyasıyla startını verdiği Suriye’nin İdlib bölgesinde 'Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin' adının verileceği 450 konutluk bir mahalle kurulacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeye Gümüşhane mahallesi kurulacak
İdlib

Gümüşhaneli iş insanı Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan’a ait şirket tarafından Bayır-Bucak Türkmenleri için kurulacak olan 450 briket evlik mahallenin yıl başına kadar tamamlanması planlanıyor. Bayır-Bucak Türkmenleri’nin de yaşadığı şu ana kadar 70 bin biriket evin tamamlanma aşamasına geldiği Suriye'nin İdlib bölgesinde kurulması planlanan Gümüşhanevi mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi üzerine İş insanı Sabri Varan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileri ile konutların yapımı protokolünü imzaladı.

İSMİ 'GÜMÜŞHANEVÎ MAHALLESİ' OLACAK

Finansmanı Sabri Varan ve eşinin şirketi tarafından karşılanacak olan biriket evlerin AFAD koordinasyonu ile yapımına başlanırken, büyük İslam Alimi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin adına ithafen "Gümüşhanevî mahallesi" adını alacak.

Yapılacak yerleşim yerinde mahallenin sokaklarına da protokol gereği Gümüşhane’nin ilçeleri olan Torul, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün’ün adları, mahalle meydanına ise Gümüşhane Meydanı adı verilecek.

YILBAŞINDAN ÖNCE BİTİRİLECEK

Konu ile ilgili bilgi veren Gümüşhaneli iş insanı ve 22. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan şunları söyledi: "Bağış tutarı 10 milyon TL’yi bulan bu hayırlı işimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileriyle imzalanan protokolle son aşamaya getirdik. Yapacağımız 450 konutta soydaşlarımız Bayır-Bucak Türkmenleri ikamet edecek. Yılbaşından önce konutların bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. Konut inşaatlarının yapılmasına bir ay önce başlandı. Bu konuda Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek’in de ilgi ve emekleri var. Ben bu konuda bizi yönlendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Gümüşhane Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek’e teşekkür ediyorum. Konutlar şimdiden soydaşlarımız Bayır - Bucak Türkmenlerine hayırlı olsun."

"İdlib Türkiye’den sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor" iddiası
GÜNDEM
"İdlib Türkiye’den sağlanan bedava elektrik ile aydınlanıyor" iddiası

İdlib'de babalar çocukları donmasın diye nöbetteler
DÜNYA
İdlib'de babalar çocukları donmasın diye nöbetteler
TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak?

İl il paylaşıldı: İşte ilk konut yerleri ve projelerin görüntüleri.
1 milyon tonu aşacak

1 milyon tonu aşacak

​Buğdaydan sonra yeni bir rekor daha geliyor.
Tarihi projenin ilk temeli atıldı: İşte İlk Evim ve İlk İş Yerim kampanyasına ilişkin tüm soruların cevapları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutların tamamını 2028'e kadar bitireceğiz.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı 'Deli'.

​Ormanda ağzı bağlı şekilde bulundu.

​Türkiye'den ilk görüntüler geldi: 15.00'e kadar sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.