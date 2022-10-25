Suriye'ye Gümüşhane mahallesi kurulacak

Gümüşhaneli iş insanı Sabri Varan ve eşi Nesrin Varan’a ait şirket tarafından Bayır-Bucak Türkmenleri için kurulacak olan 450 briket evlik mahallenin yıl başına kadar tamamlanması planlanıyor. Bayır-Bucak Türkmenleri’nin de yaşadığı şu ana kadar 70 bin biriket evin tamamlanma aşamasına geldiği Suriye'nin İdlib bölgesinde kurulması planlanan Gümüşhanevi mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi üzerine İş insanı Sabri Varan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileri ile konutların yapımı protokolünü imzaladı.

İSMİ 'GÜMÜŞHANEVÎ MAHALLESİ' OLACAK

Finansmanı Sabri Varan ve eşinin şirketi tarafından karşılanacak olan biriket evlerin AFAD koordinasyonu ile yapımına başlanırken, büyük İslam Alimi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin adına ithafen "Gümüşhanevî mahallesi" adını alacak.

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Yapılacak yerleşim yerinde mahallenin sokaklarına da protokol gereği Gümüşhane’nin ilçeleri olan Torul, Şiran, Kelkit, Köse ve Kürtün’ün adları, mahalle meydanına ise Gümüşhane Meydanı adı verilecek.

YILBAŞINDAN ÖNCE BİTİRİLECEK

Konu ile ilgili bilgi veren Gümüşhaneli iş insanı ve 22. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan şunları söyledi: "Bağış tutarı 10 milyon TL’yi bulan bu hayırlı işimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileriyle imzalanan protokolle son aşamaya getirdik. Yapacağımız 450 konutta soydaşlarımız Bayır-Bucak Türkmenleri ikamet edecek. Yılbaşından önce konutların bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. Konut inşaatlarının yapılmasına bir ay önce başlandı. Bu konuda Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek’in de ilgi ve emekleri var. Ben bu konuda bizi yönlendiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Gümüşhane Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek’e teşekkür ediyorum. Konutlar şimdiden soydaşlarımız Bayır - Bucak Türkmenlerine hayırlı olsun."

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