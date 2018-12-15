Ekonomi Talep patlaması yaşanıyor Geceliği 135 bin TL
EMLAK

25 bin dolarlık kral dairlerine talep patlaması yaşanıyor

Talep patlaması yaşanıyor: Geceliği 135 bin TL

Yalova’nın Termal ilçesinde zengin Araplar için yapılan geceliği 15 bin ve 25 bin dolarlık kral daireleri için talep patlaması yaşanıyor. Başlangıçta 19 adet olarak planlanan kral dairelerine ilgi yoğun olunca tesis her biri 500 metrekarelik mini saray görünümlü kral dairesi sayısını 21’e çıkardı.

IHA
Kral dairesi.
Kral dairesi.

Arapların mülk edinmede tercih ettikleri bölgelerin başını çeken Yalova’nın Termal ilçesinde inşa edilen 180 milyon dolar yatırım bedelli dev tesis aynı anda 21 kralın konaklamasına imkan sağlıyor.

Geceliği 17 bin dolara 500 metrekarelik dubleks dairede konaklayacak krallar, dilediklerinde geceliğine 25 bin dolar ödeyip başkan süitine de yerleşebilecek.

2 bin 200 yataklı

Ortadoğu’dan gelen turistlerin taleplerine karşılık vermek maksadıyla Karaderili Şirketler Grubu tarafından Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Akköy’de yapımına başlanan 180 milyon dolarlık 2 bin 200 yataklı Yalova Terma City 2019 yılında hizmete giriyor. Yapımına 4 yıl önce başlanan termal şehir konseptli dev tesiste 19 kral dairesi bulunuyordu. Ancak Ortadoğu ülkelerinden gelen yoğun talep üzerine tesisteki kral dairesi sayısı 21’e çıkarıldı.

Kral dairesi değil saray

Tesiste bulunan 21 kral dairesinden 17’si 250, 4’ü ise 500 metrekarelik dubleks süit odalardan oluşuyor. İçerisinde hem hizmetliler için, hemde çocuklar için 2 ayrı dairenin bulunduğu toplam 5 odası bir termal hamam 3 banyo ve bir masaj salonunu bulunan dubleks süitlerin her birinin iç dizaynı için 1 milyon dolarlık harcama yapıldı.

Talep üzerine 21'e çıkarıldı

İçinde piyanosundan, hamamı, akıllı alt yapısından ofis hizmetlerine kadar her detayın düşünüldüğü odalar Türkiye’ye gelecek olan körfezdeki kraliyet ailelerininde dikkatini çekti.

  • Geceliği 15 bin dolar olan kral dairelerinin sayısı gelen talepler üzerine 19’dan 21’e çıkarılırken otelde konaklayacak devlet başkanları başta olmak üzere kral ve kraliyet ailesi üyeleri dilediklerinde geceliği 25 bin liraya 1000 metrekarelik başkanlık süitini de tercih edebilecekler.

Kral dairelerini istiyorlar

Hafta sonlarında kral dairelerinde konaklamanın çok yoğun geçtiğini belirten şirketin Ceo’su Tevfik Talas “Ortadoğu ülkelerinden yoğun talepler geliyor. Gelen misafirler kral dairelerini istediği için de sayıyı artırmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu. Toplam 2 bin 200 yatak kapasiteli otelin termal bölümlerine de misafir alınmaya başladığını söyleyen Talas, şunları söyledi:

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“Otelin yapım kararı da Yalova bölgesine gelen körfezin büyük ailelerinin kalabileceği bir yer olmamasından ortaya çıktı.

  • Başlangıçta 19 kral dairesi ile planlanmıştı proje ancak gelen talepler doğrultusunda 21 kral dairesine çıktı.

Yaptığımız bu projeyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de 21 kral daireli ve 1000 m2’lik 1 başkanlık suitli termal oteli ilk kez yaptık. Kral dairelerinin 17 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi. Salonlarda, şömine, bar, piyano,tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları bulunuyor.”

Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 m2 salon bulunduğunu belirten Talas, “Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı” diye konuştu.

  • Kral dairelerinde birinci sınıf mermere ve özel tasarım seramiklerin bulunduğunu, mobilyaların da özel tasarım olduğunu vurgulayan Tevfik Talas, “Terasları büyük olan 6 adet kral dairesinin teraslarında manzaraya karşı separatörlü jakuzi bulunuyor” dedi.

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