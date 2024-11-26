Tarımsal dönüşüm Bayburt ile devam ediyor

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nın ham madde tedarik sorununa destek olabilmek adına kurulan Mezra Ziraat AŞ, hem bu sorunu ortadan kaldırmak hem de tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şeker pancarı üreticiliğine katkı sağlamayı ve modern tarım sistemlerini kullanarak bölge çiftçisine örnek olmayı amaçlayan ve çalışmalarının karşılığını kısa sürede alan Mezra Ziraat AŞ, bölgede başlatılan yenilikçi tarım uygulamalarını bölge çapına yaymak ve birim maliyetleri minimum seviyeye indirerek verimliliği artırmak için yeni projeler geliştiriyor.

Mezra Ziraat’in Erzurum ve Erzincan’da başlattığı tarımsal dönüşüm Bayburt’la devam ediyor. Tarıma elverişli ancak işlenmeyen arazileri kiralayıp pancar ekerek Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacını gidermek ve bölge çiftçilerini modern tarıma yöneltmek amacıyla kurulan ve bugün itibarıyla 20 bin dekarlık ekim alanına ulaşan firma, yeni hedef olarak belirlediği Bayburt’la tarımdaki büyümesini sürdürüyor. Erzurum’da atıl olan, şehrin en büyük çiftlik işletmesini satın alarak hayvancılığa da başlayan şirket, Erzincan’da atıl olan bir Un ve Yem Fabrikası’nı da bünyesine katarak hem kendi hem de bölge yem maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.





Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir

PANCAR HASADINDAN BEKLENEN 85 BİN TON

Erzurum, Erzincan ve Bayburt bölgelerindeki çiftçilere önderlik ederek şeker pancarı ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Mezra Ziraat AŞ, 2018 yılında 4 bin dekarla başladığı üretime bugün 20 bin dekarla devam ediyor. Daha önce Bayburt’ta bir bölge ofisi kurarak bu bölgedeki tarımsal faaliyetleri artırmayı hedefleyen firma 2024 yılında bu hedefini gerçekleştirerek burada 7 bin dekar arazi kiralayarak ve bölge ofisi kurarak faaliyetlerini büyütmeye devam etmektedir. Bu üretim miktarıyla Erzurum Şeker Fabrikası’nın ham madde ihtiyacının %25’lik kısmını karşıladıklarını ifade eden Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “Mezra Ziraat olarak, 2023 yılında 12 bin 500 dekar ekimle brüt 60 bin ton pancar hedefine ulaştık. İnşallah 2024’de hedefimiz 85 bin ton pancar üretimi. 18 bin dekar pancar ekimi ile 85 bin ton hedefine de ulaşacağız. Bu yıl ürün çeşitliliğine gidiyoruz artık; yonca, arpa ve ay çiçeği ekimi de yapıyoruz. Toplam 20 bin dekar arazimizin 18 bin dekarına Şeker Pancarı, 1.000 dekarına Arpa, diğer 1.000 dekara da Ayçiçeği ve Yonca ektik” dedi.





HAYVAN ÇİFTLİĞİNİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİYLE DONATTIK

Erzurum’da öncelikle et hayvancılığı olmak üzere, süt hayvancılığına da geçilerek büyümeyi hedeflediklerini belirten Demir, “Bu kararla birlikte Erzurum’da atıl olan, şehrin en büyük çiftlik işletmesini satın alarak besiciliğe başladık. Çiftliğimiz, 3 adet AB standartlarına uygun ahırı, etrafındaki bin 500 dekar sulu arazisiyle bölgede benzeri olmayan bir tesis. Aynı zamanda ahırlarımızın çatılarını Güneş Enerjisi Sistemleri ile donattık, tesisimiz kendi enerjisini de kendi üretiyor” dedi. Demir: ”400 adet çeşitli et ırklarından besi hayvanıyla faaliyete başladık bugün sayı giderek artıyor. 2025 yılında bin 750 adet büyükbaş hayvanın ahırda olmasını planlıyoruz, uzun vadede hedefimiz ise 5 bin hayvanla üretim yapmak.” İfadelerini kullandı.





Bölgeye 1.5 milyar tl’lik hacim kazandıracağız

Bir yandan hayvancılığa girerken diğer yandan da Yem ve Un Fabrikası satın aldıklarını söyleyen Demir, bölgeye istihdam katkısı verdiklerini, geçen yıl 55 kişi olan çalışan sayısının hayvancılık ve diğer yeni faaliyetlerle birlikte 100’e çıktığını, Mezra Ziraat olarak orta vadede 200 kişilik daimi, 200 kişilik de mevsimlik personel istihdamı gerçekleştireceklerini ifade etti. Demir, “Tüm bu çalışmalarımızla 2024 yılına geldiğimizde Sukkar Şeker Üretim AŞ’ye 18 bin dekar alanda şeker pancarı üretip işletmeye verecek, Hayvancılık ve Lisanslı Depoculuk’la da Erzurum ekonomisine yaklaşık 1.5 milyar TL’lik hacim kazandıracağız” dedi.











