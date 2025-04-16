Tera Holding’den stratejik iş birliği

Tera Yatırım Holding, ABD merkezli White Bridge Global ile yüzde 50-50 pay ile Dubai merkezli ortak girişim şirketi kuruyor. Amaç, ABD'deki yatırımları Türkiye ve bölge ülkelere çekmek. Ortak girişim şirketi, özellikle veri merkezi, dijital dönüşüm, enerji verimliliği, kıymetli madenler, petrol ve altyapı yatırımlarına odaklanacak. İki şirket arasındaki ortaklık anlaşması, White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı White Gentry Beach'in katılımıyla İstanbul'da imzalandı. Söz konusu iş birliğinde teknoloji dışında aracı kuruluş konumunda olacak Tera Holding, teknoloji yatırımlarını halka açık şirketi üzerinden yapacak.





5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANI

İmza töreninde konuşan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, ABD ve Türkiye arasında yeni bir dönemin başladığını ve birçok fırsatın oluştuğunu söylerken, “ABD ile farklı coğrafyalarda yapacağımız çok iş var. White Bridge Global ile bunun ilk adımını attık. Bu iş birliği için 5 milyar TL yatırım ayırabiliriz. Birlikte katma değer oluşturacak işlerde olabiliriz” dedi. Tezmen, yatırımın önümüzdeki 12 ay içerisinde hayata geçirileceğini açıkladı.





KATMA DEĞER OLUŞTURACAĞIZ

White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach ise, imza attıkları ortaklık sayesinde her alanda katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tera Holding’in vizyoner yaklaşımı, operasyonel tecrübesi ve finansal gücü sayesinde; dijital altyapıdan enerjiye, doğal kaynaklardan yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir yelpazede fark oluşturacaklarının altını çizen Beach, "Bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir adım olarak nitelendirilmeli” dedi.



