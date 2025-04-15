Bakan Bolat 'çok önemli' diyerek duyurdu: Türk Dünyası Medya, Reklam ve Pazarlama Birliği kuruldu

Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK), Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliğinde kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomiden enerjiye, sanayiden tarıma, uluslararası ticaretten savunmaya, turizmden teknolojiye kadar pek çok alanda stratejik bir ortaklık haline hızla dönüştüğünü belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın büyüklüğü konusunda birkaç rakam vermek istiyorum. Üye ülkelerin toplam gayrisafi milli hasılası 1,8 trilyon dolardır. Yani 1 trilyon 800 milyar dolar. Toplam nüfus 175 milyon kişi ve toplam dış ticaret hacmi de 1 trilyon 200 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye olarak bizim Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine toplam ihracatımız 15,7 milyar dolar, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan da yaptığımız ithalat 15,3 milyar dolar civarındadır. Yani kazan-kazan prensibiyle birlikte güçlenme, birlikte büyüme ve dengeli ticaret hedeflerine çokça uygundur. Aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden Türkiye'mize gelen yatırımlar 8 milyar dolar civarındadır. Türk Devletleri Teşkilatı'nda, bizden giden yatırımlar da aşağı yukarı 8 milyar dolar civarındadır. Ama üçüncü ülkeler üzerinden giden yatırımları ilave ettiğimizde bu rakamların en az 2,5-3 katı olduğunu biliyoruz. Türk müteahhitlerinin de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde üstlendikleri ve gerçekleştirdikleri proje sayısı 3 bini aşmıştır. Toplam inşaat projelerinin değeri de tam 120 milyar dolara ulaşmıştır" diye konuştu.

'Çok önemli bir birlik kuruluyor'

Geçen yıl kasım ayının başında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine işaret eden Bakan Bolat, "Bu tarihi zirvede liderler dijital ekonomi ortaklık anlaşması kısaca DEFA'yı imzaladılar. Böylece dijitalleşen ekonomi dünyasını kurumsal bir çerçevede yönetmek için ve ticarette kullanmak için önemli bir aşama tamamlanmış oldu. Bunun yanında Türk Devletler Teşkilatı ve ülkeler arasında basitleştirilmiş gümrük hattı ilan edilmesi, Türk Devletler Teşkilatı Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi de kurulmuştur. Ayrıca Türk Devletler Teşkilatı Rekabet Konseyi de kuruldu. İlk toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurulu, İstanbul'da geçen yıl ev sahipliği yapmıştı. Ben de o toplantıya katılmıştım. Bugün yeni bir aşamaya geldik. Türk Dünyası Medya, Reklam ve Pazarlama Birliği kuruluyor. Önce Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülük ettiği ve imza atacağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerimizin burada davetli olduğu ve inşallah önümüzdeki yıl da diğer üye ülkelerin, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan'ın da üye olmasını beklediğimiz çok önemli bir birlik kuruluyor" ifadelerini kullandı.

'Türkiye ilk 20 ülke arasında'

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin reklam bütçelerine değinerek, "2023 verileri itibarıyla Azerbaycan'da 104 milyon avro yıllık reklam bütçesi vardır. Özbekistan'da 136 milyon avro, Kazakistan'da 631 milyon avro, Kırgızistan'da 52 milyon avro, Türkmenistan'da 112 milyon avro yıllık reklam bütçesi vardır. Türkiye'mizdeki reklam pazarının büyüklüğü de 6 milyar avroyu oluşturmaktadır. Böylece Türk dünyasının toplam reklam büyüklüğü 7 milyar avroyu bulmaktadır. Dünya Reklam Verenler Federasyonu'nun verilerine göre de dünyadaki toplam reklam yatırımları 2024 itibarıyla 900 milyar doları bulmaktadır. Türkiye'mizde geçen yıl, reklam yatırımları yüzde 80'lik bir artış gösterdi. 2023'e kıyasla 250 milyar liraya ulaştı. Dünya içinde Türkiye, ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Uluslararası etkinliği ve görünürlüğü artırmayı amaçlıyoruz. Doğru ve hızlı bilgi paylaşımını amaçlıyoruz. Toplumlarımızın bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ortak projeler geliştirme ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken Türk dünyası olarak kullanacağımız araçlar ortak yayınlar, içerik takasları, dizi ve belgesel projeler hazırlamak, müşterek reklam üretim merkezleri kurmak, kültürel kampanya iş birlikleri yapmak, Türk marka fonları sayesinde bölgesel markaları küreselleşme yolunda desteklemek, yapay zeka ve medya laboratuvarları kanalıyla da ortak algoritmalar, dil modelleri ve veri çözümleri geliştirmek, son olarak da genç girişimcilere yönelik programlar aracılığıyla ortak kamp alanları oluşturmak, uluslararası yarışmalar organize etmek olacaktır. Bütün bu söylediğimiz başlıklar bir hayal değil, ortak ajandamızın vazgeçilmez parçasıdır" diye konuştu.

Birliğin sembolü "Turna"

REPİD ve TÜREK Başkanı Ahmet Pura ise birliğin yalnızca kurumlar üstü değil, aynı zamanda ortak vizyonun, ortak sorumluluğun ve geleceğin de adı olduğunu belirterek, "Bu birlikteliği temsil eden sembolümüz turna, yalnızca bir görsel öğe değil, yönümüzü, bakış açımızı ve birlikte hareket etme irademizi yansıtan güçlü bir anlam taşıyor. Turna, kadim Türk kültüründe yolculuğun, haberleşmenin, sadakatin ve birlikte yön bulmanın sembolüdür. Tek başına değil, toplulukla birlikte hareket eder. Biz de birliği, bu anlayışla inşa ediyoruz." dedi.

ARED Başkanı Şahin Acar da birliğin kuruluşunda ilk adımı Azerbaycan ve Türkiye'nin attığını belirterek, "Bugün KKTC aramıza katıldı. Durmak yok. Hedefimiz, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a, diğer tüm Türk topluluklarına kadar bu çatı altında birlikte yürümek." ifadesi kullandı.





RMID Başkanı Khayala Mutallimova ise Azerbaycan'ın 2 yıl içinde gerçekleştirdiği başarılı projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda önemli bir görünürlük kazandığını kaydetti.







