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Bakan Bolat'tan Şam çıkarması: Kritik ziyarette ne konuşulacak? Antalya'dan sonra gözler Suriye'de olacak

Bakan Bolat'tan Şam çıkarması: Kritik ziyarette ne konuşulacak? Antalya'dan sonra gözler Suriye'de olacak

13:0615/04/2025, Salı
AA
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Bakan Bolat yarın Suriye'ye gidecek. Kritik ziyarette ne konuşulacak?
Bakan Bolat yarın Suriye'ye gidecek. Kritik ziyarette ne konuşulacak?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla yarın Türkiye ve Suriye arasındaki, ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım ve enerji konu başlıklarını ele almak üzere Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları görüşülecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye gidecek. Ticaret, gümrükler, ulaştırma, yatırımlar, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Ticaret Bakanı Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek

Bakan Bolat'ın 16-17 Nisan'da yapacağı ziyarette iş insanları, oda ve birlik başkanları da yer alacak.

Ziyarette, yeni süreçte Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun artırılması konularının görüşülmesi planlanıyor.


Ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat, ziyaret kapsamında, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Bolat'tan ikili görüşmeler

Türk iş dünyası çatı kuruluş başkanlarının Suriyeli iş insanlarıyla bir araya geleceği ziyarette, yeni iş fırsatlarının değerlendirileceği "İş Forumu" ve "Yuvarlak Masa Toplantıları" da gerçekleştirilecek.


Bakan Bolat'ın Suriye Ekonomi Bakanı Şaar ile gerçekleştirileceği görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ivme katacak olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yol haritası ele alınacak.

Berniyye ile yapılacak görüşmede de Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin yapabileceği katkılar, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasında işbirliği, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı konuları gündeme gelecek.


Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile görüşmede ise Türkiye ile söz konusu ülke arasındaki taşımacılık ilişkilerini güçlendirme imkanları, lojistik alanındaki bağların daha da güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak olan taşımacılık projelerinde iki ülkenin tesis edebileceği ortaklıklar tüm boyutlarıyla ele alınacak.


Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük kapılarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, mevcut gümrük vergileri noktasında özel sektörün ilave beklentileriyle gümrük alanındaki işbirliğinin güçlendirileceği alanlar, Kuteybe Ahmed Bedevi ile yapılacak görüşmede değerlendirilecek.

Bolat'ın Şam ziyareti, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin dinamiklerinin belirlenmesi açısından önemli ve belirleyici role sahip olacak.

Yoğun ticaret diplomasisi

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimle yoğun ticaret diplomasisi yürütülmüştü. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, yıllardır kapalı olan Yayladağı Gümrük Kapısı'nı 9 Aralık 2024'te tekrar geçişe açarken 1 Ocak itibarıyla Suriye tarafındaki gümrük idarelerinin yönetimi yeni Suriye geçici hükümeti kontrolüne bırakılmıştı.


Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve beraberindeki heyet de 23 Ocak'ta Şam'a giderek Suriyeli muhataplarıyla bir dizi temaslarda bulunmuştu. Bu sayede bazı ürünlerinde vergilerin düşürülmesi sağlanmıştı.


8 Şubat'ta da eski rejim döneminde uygulanan ve Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştı.

Son olarak, Türkiye, Şam Ticaret Müşavirliği ile Halep Ticaret Ataşeliği kadrolarını 4'e çıkararak, Bakanlık temsilcilerini atamıştı.



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#İş Forumu ve Yuvarlak Masa Toplantıları
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