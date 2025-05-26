Tescilsiz araçla vergi kaçırmaya son

Muayene, sigorta ücreti ve vergiden kaçmak isteyen sürücüler, trafikten çekilen ve tescili düşen araçlarını kullanmaya devam ediyor. Bu araçların sayısında yüzde 22'lik artış görüldü. Vergi kaçırmada kullanılan bu yönteme son verilmesi için tescilsiz araçlar hurda araç statüsünde değerlendirilecek. Trafikten çekildiği için Motorlu Taşıtlar Vergisi kaydı kapatılan, muayene ve sigorta zorunlulukları da bulunmayan araçların sayısında 2024'de 2023'e kıyasla yüzde 22'lik artış yaşandı. Meclis'e sunulan kanun teklifiyle trafikten çekilen araçlar da hurda araç statüsünde sayılacak. Teklifle, devletin vergi kaybının önlenebilmesi için bir dizi önlem alınacak. Bu araçların trafiğe çıkarıldığının tespiti halinde trafikten çekme tarihi itibarıyla tescil kaydının açılması için ilgili vergi dairesine bildirim yapılacak. Tescil kaydı yeniden açılan bu araçlara 46 bin lira idari para cezası kesilecek.