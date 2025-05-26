Elektriklide yüzde 10 matrahı güncellensin

Hyundai’nin A segmentinde devreye aldığı elektrikli İnster modelinin tanıtımı Antalya’da gerçekleşti. Toplantıda konuştuğumuz Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, üretilecek yerli elektrikli modelden Çinli rakiplerine kadar birçok konuyu değerlendirdi.





TAŞIT KREDİ FAİZLERİ BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEZ

Müşterilerin yüzde 80-85’inin peşin parayla araç satın aldığını söyleyen Murat Berkel, “Merkez Bankası’nın sıkı para politikası devam ediyor. Şu anda yüzde 3,99’larda kredi faizi sunabiliyoruz. Biz en son 4-5 yıl önce yüzde 1’lerde yüzde 0,99’larda kredi faizi sunuyorduk. Ama bu şekilde devam etmez. Kredi faizlerinin aşağıya gelmesi gerekir. Araç fiyatları döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Ama insanların gelirleri aynı paralelde artmıyor. Bu koşullarla ulaşılabilirlik daha da zorlaşıyor. Bu zorluğu azaltacak olan şey kredi hatta cazip kredi. Bu kredi koşulları iyileşmezse pazarı daha fazla etkilemeye başlayacak. Bugün en ucuz sıfır araç 1 milyonun üzerinde. Kredi kullanmadan orta gelirli bir insanın satın alması zor” şeklinde konuştu.





ELEKTRİKLİDE SATTIĞIMIZ ARAÇTA KAR ETMİYORUZ

Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV’den hareketle tüm sektörün araç sunabildiğine de işaret eden Hyundai Genel Müdürü Berkel, “Bu vergi avantajının devam etmesi için matrah güncellemesi gerekli. Biz elektrikli araç sunan markalar olarak sıkıştık artık. Bu kadar kur artıp fiyatları bu sınırlarda tutmaya çalışmak zor. Sadece Hyundai’nin değil tüm markaların sıkıntısı şu an bu. Kur tekrar yukarı yönlü giderse dilim değiştirmek zorunda kalınır ve fiyatlar pahalanır. Bu elektrikli araçlar için bir cazibe oluşturuyor. Bunun devam etmesi için baremler yukarı çekilerek yüzde 10 ÖTV korunmalı. Togg burada itici güç. Ioniq 5 ve Ioniq 6’dan yüzde 10 ÖTV’den faydalandırmak için kar etmiyoruz” ifadelerini kullandı.





ÇİNLİ MARKALARIN AGRESİFLİĞİ TÜM SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Çinli markaların yatırımla elde ettiği imtiyazlarla Türkiye pazarından gün geçtikçe pay alışının hızlanmasına da değinen Berkel, “Rekabetçilik güzel. Çinli markaların yayılımını da engelleyemezsiniz. Elde edilmiş bir hak var. Devlet buna olanak tanıyor. Bizi zorlayan kısım agresif fiyat politikaları ve bunu devam ettirmeleri. Bu markaları zorluyor. Çinlilerde pazara penetre olmak için böyle bir strateji izliyorlar. Biz de Hyundai olarak Pazar payı kaybetmemek için her türlü önlemimizi alıyoruz. Bu arada bu rekabet sadece Türkiye’de yok. Dünyanın tüm ülkelerinde var. Herkes Çin otomotivinin yayılımına karşı pozisyon almış durumda. Bence markaların yayılması için Çin Devleti de bunu destekliyor diye tahmin ediyorum. Daha global olma yönünde hamle yapıyorlar” açıklamasını yaptı.



