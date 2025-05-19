İkinci el otomobilde 7 milyonu göreceğiz

Sıfır otomobilde artan fiyatlar ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sıfır araçlarda en uygun modellerin bile 1 milyon liranın üzerine çıkması, birçok tüketicinin yönünü ikinci ele çevirmesine neden oldu. Bayram ve yaz tatili dönemi yaklaşırken, artan talebin etkisiyle ikinci el araç pazarında da canlanma yaşanmaya başladı. Türkiye’de sıfır araç pazarının aylık 100 bin adetler bandına oturduğunu dile getiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Sıfır araçlara ilginin arkasında enflasyona karşı bir korunma refleksi, döviz kuru kaynaklı fiyat artışı beklentisi ve üst ÖTV dilimlerine geçiş endişesi gibi etkenler yer alıyor. Ayrıca markaların sunduğu agresif kampanyalar da bu talebi destekliyor” dedi.

Sıfır araç pazarındaki gelişmelerin ikinci el pazarını da doğrudan etkilediğini belirten Ülgür, “Nisan ayında pazarda yaklaşık 700 bin adetlik satış gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında ise toplam satış 3 milyon adede ulaştı. Bu tablo, ikinci el pazarında hareketliliğin yeniden başladığını ve yıl sonunda toplam satış hacminin 7 milyon adede ulaşabileceğini gösteriyor. İkinci el pazarı, fiyatını doğrudan sıfır araçlara göre konumlandırıyor. Dolayısıyla sıfırdaki her artış, ikinci elde de kademeli olarak hissediliyor. Bu nedenle ikinci el araç almak isteyen tüketiciler için şu an avantajlı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda fiyatlar daha da yukarı çıkmadan alım yapmak, maliyet açısından daha faydalı olabilir” açıklamasında bulundu.