Frontera'yla hedefini yükseltti

Opel Türkiye geçtiğimiz hafta iddialı modellerinden Yeni Frontera’yı düzenlediği basın toplantısıyla satışa sundu. Toplantıda Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, pazarı ve ilk 4 aylık performanslarını değerlendirirken, hedeflerini de tazeledi.





TİCARİ ARAÇTA ÜÇÜNCÜ OLDUK

Opel olarak ilk 4 aylık toplam satış adetlerinin 21 bin 226 olduğunu söyleyen Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Marka olarak 70 binlik bir satış bekliyoruz. İlk 4 ayda toplam pazar payımızın yüzde 5,6 olması bu hedefe paralel ilerlediğimizi gösteriyor. Şu an ilk 4 ayda ticari araçta pazar payımız yüzde 10,7 oldu. Bu sonuçla ticari araçta üçüncü markayız” şeklinde konuştu.





B SUV SATIŞININ DÜŞMESİ ÖTV MATRAHI KAYNAKLI

B-SUV satışlarının küçüldüğüne dikkat çeken Yantaç, “Bunun temel nedenlerinden biri, Türkiye’deki elektrikli ve plug-in araçların ÖTV matrahları ve sınırları nedeniyle premium araç fiyatlarının genellikle 1,9 ile 2,3 milyon lira civarında kalmasıdır. Bu durum, müşterileri hem premium segmentte hem de yüksek donanımlı C-SUV modellerde, bu fiyat sınırının altındaki araçları tercih etmeye yönlendiriyor” açıklamasını yaptı.





25 BİN ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATACAĞIZ

Bu yılki model satışlarına da değinen Yiğit Yantaç, “70 bin ve üzeri hedeflediğimiz araçların kırılımına bakarsak, bu yıl içerisinde 15 bin civarı bir Corsa satacağız. Grandland modelimizde hedefimiz 10 bin adetlik satış. Mokka 8 bin adet ve Yeni Frontera modelimizden 8 bin adetlik satış hedefimiz var. Toplam hafif ticari araç satışı hedefimiz ise 23 bin adet olacak. Elektrik ve hibrit toplamda 25 bin adet araç satacağız bu yıl” ifadelerini kullandı.





VİVARO VE ZAFİRA BURSA'DA ÜRETİLECEK

Opel’in hafif ticari araçta yerli üretime geçtiğini vurgulayan Yantaç, “En değerli konulardan bir tanesi Vivaro ve Zafira’nın Türkiye'de Opel için üretilecek olması. Vivaro yıl başından bu yana zaten burada üretiliyor. Zafira’nın üretimine birkaç ay içinde başlanacak” dedi.





GRANDLAND’DE SÜRPRİZ YAPACAĞIZ

Grandland’in bir üst ÖTV dilimine geçmesinden kaynaklı 10 bin adetlik satışında bir sapma olmayacağını söyleyen Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an detaylar için bilgi vermek çok erken olabilir. Grandland için dönüp baktığımızda C-SUV segmentinde bulunan bir aracı için yüksek donanımlarla bir ürün sunuyoruz. Mevcut ürün yapısını kaybetmek istemiyoruz. Ancak gelecek dönem için bazı planlarımız ve projelerimiz de var. Yine yüzde 10 bareminin altında ve o matraha sokabilecek bir ürün getirebilirsek güzel sonuçlar elde edebiliriz” diye konuştu.





1,3 MİLYON TL'YE ELEKTRİKLİ FRONTERA

Opel elektrikli yeni Frontera modelini Türkiye'de satışa sundu. Yeni Opel Frontera, Edition ve GS seçenekleriyle 1 milyon 345 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Elektrikli Frontera, maksimum 301 kilometreye varan yol kat edebiliyor. Hibrit Frontera ise 145 beygir gücü ile 1,2 litrelik benzinli motora sahip.



