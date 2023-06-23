Ticaret Bakanı Bolat Malatya İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: Enflasyonla mücadele kesintisiz devam edecek

"Cumhurbaşkanımız seçim döneminde her zaman söyledi. 'Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgelerinin yeniden inşası, insanlarımızın huzuru ve sağlığıdır, felaha kavuşmasıdır' dedi ve seçim bitti. Seçim zaferinden sonraki konuşmalarda da hükümet programında da deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, yeniden inşası ve buraların yaşanabilir cazibe merkezleri olarak yeniden huzurlu, sağlıklı, güzel ve ekonomik olarak güçlü şehirler haline gelmeleri en büyük hedefimiz. Bu konudaki kararlılığımız nettir. Hükümet olarak ikinci önceliğimiz de enflasyonla mücadele. Pandemiyle bütün dünyayı saran enflasyon canavarı ile ülkemizde de büyük mücadele verilmektedir. Allah'a şükür ki ekim ayında yüzde 85,5 olan tüketici fiyat endeksine göre enflasyon oranı 3 Haziran itibariyle yüzde 39,5'e düşmüştür. Bu mücadele kesintisiz devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri diğer bakanlıklarımızın koordinasyonunda yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz."